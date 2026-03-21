El precio de la garrafa de gas en Salta es más cara que en Jujuy

En medio de un contexto de aumentos sostenidos, el gas envasado volvió a subir en las dos provincias, tanto en Jujuy como en Salta.

En Jujuy, recientemente la garrafa de 10 kilos aumentó a $ 22.000, tras un ajuste del 10%, mientras que en Salta pasó a costar $ 30.500 la misma garrafa con igual peso.

¿De cuánto fue el aumento?

Desde febrero de 2026, la tarifa de gas natural subió en promedio alrededor del 16,8% en todo el país. Este incremento impacta directamente en provincias como Jujuy y Salta, que comparten sistema de distribución en la región NOA. La diferencia de precio de la garrafa entre Salta y Jujuy en marzo de 2026 tiene una explicación bastante clara: el gas envasado no tiene un precio único ni regulado de la misma forma en todo el país, y depende mucho de factores locales.

Hay precios liberados

A diferencia del gas por red, la garrafa funciona en gran parte con precios liberados o semi-regulados, esto significa que cada distribuidora fija su precio según costos y mercado. Además puede haber diferencias incluso entre ciudades cercanas.

El gas en garrafa depende mucho del traslado, es decir el transporte desde plantas fraccionadoras, las distancias, las rutas y el costos de combustible.

Por ejemplo si en Salta la cadena logística es más cara o menos eficiente en ciertas zonas, el precio final sube.

Porque las diferencias reales de precios en las dos provincias

En Jujuy, la garrafa de 10 kg ronda los $ 22.000 en el mes de marzo, en cambio en algunas zonas del país (y según mercado), los valores pueden variar bastante. Esto muestra que el precio no está unificado y puede cambiar según oferta y demanda.

Programas provinciales

Cada provincia puede intervenir con acuerdos propios, como el caso de Salta donde existe el programa “Garrafa Federal y Segura” que fija precios en puntos oficiales mediante acuerdos con empresas.

Pero ese precio no siempre alcanza a todo el mercado, entonces fuera del programa, los valores pueden ser más altos, también

puede haber más dispersión de precios en Salta que en Jujuy.

También influye la cantidad de distribuidores, el nivel de competencia, la demanda (zonas sin gas natural usan más garrafas). Donde hay menos competencia o más demanda, el precio suele ser más alto.

En resumen, la garrafa puede estar más cara en Salta que en Jujuy porque el precio está desregulado o parcialmente liberado o depende de costos de transporte y distribución, son programas provinciales distintos e influyen la oferta, demanda y competencia local.