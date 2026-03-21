Con apoyo municipal, quedó inaugurada la renovación del polideportivo del RIM 20

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto a miembros del Ejecutivo municipal, acompañó la inauguración de las obras de mejora en el polideportivo del RIM 20, ejecutadas por el Gobierno de la Provincia, en una intervención que pone en valor uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad.

En este marco, desde el municipio expresaron sus felicitaciones y reconocimiento por la concreción de una obra que fortalece la infraestructura y promueve la actividad comunitaria.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, expresó, “más allá de esta importante obra que complementa la visión urbanística de la ciudad que proyectan la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia y el Ejército Argentino, que tiene que ver con la Punta del Parque, se ha revalorizado uno de los espacios más importantes para los jujeños que alguna vez practicaron –y practican- aquí algún deporte en forma comunitaria”.

“Hoy, los jóvenes de la ciudad siguen acudiendo a este punto, que destaca por la actividad masiva del Centro Deportivo N° 1 de la Municipalidad, donde se comparten la naturaleza y el deporte, y por ello estamos comprometidos a seguir trabajando en forma conjunta para potenciando estas acciones”, aseguró Altea.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, manifestó su beneplácito por la revalorización que implicaron las mejoras realizadas y acotó, “nosotros desde el Municipio vamos a seguir gestionando para trabajar en conjunto desarrollando el deporte que se practica mucho en este extremo norte del Parque San Martín, la gente se acerca a hacer Vóley, Básquet, Handball y Atletismo.

Encabezaron el acto el gobernador de provincia, Carlos Sadir, el intendente de la ciudad, Raúl “Chuli Jorge -ambos acompañados por funcionarios de sus gabinetes ejecutivos- y los jefes de las unidades militares con asiento en Jujuy, coroneles, Hernán Aoki y Julián Javier Rojo.