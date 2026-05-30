El polémico offside que le cobraron a Gimnasia de Jujuy sobre el final del partido y lo perjudicó

El Lobo se quedó afuera tras caer en los penales, pero lo cierto es que sobre el final le anularon una jugada que podría haber sido el 3-2.

La polémica se hizo presente en la clasificación de Belgrano ante Gimnasia de Jujuy por los 16vos. de final de la Copa Argentina. Y es que si bien el Pirata había llegado al 2-2 sobre el final gracias a Emiliano Rigoni, el Lobo contó con una chance inmejorable para ponerse 3-2 a los 96 minutos pero…

El asistente 1, Hugo Páez, vio offside de Octavio Bianchi, quien se iba mano a mano con Thiago Cardozo para sentenciar el 3-2. Pero al ver la repetición se observa que el delantero parece habilitado. Cabe destacar que en la Copa Argentina no hay VAR, herramienta que en este caso hubiese sido clave para verificar si efectivamente el jugador de Gimnasia de Jujuy se encontraba en offside.

Tarde de polémicas

Sin embargo, esa no fue la única polémica que se hizo presente en el Madre de Ciudades. Durante el primer tiempo , el árbitro Daniel Zamora obvió un claro penal para Belgrano. Luego de que Velázquez bajara la pelota en el área, Cosaro quiso despejar el balón, que terminó impactando en su mano derecha.

(Olé)