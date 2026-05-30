El intendente Jorge inauguró obras de pavimentación en Alto Comedero

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, dejó oficialmente habilitada la obra de pavimentación de avenida Yuto entre Chalicán y Olimpia Barrionuevo; Hermanos Lemoine entre avenida Forestal y La Mendieta; y Gronda entre avenida Forestal y La Mendieta, en el barrio Alto Comedero.

Durante el acto inaugural, el intendente Raúl Jorge destacó la importancia de la obra y recordó que forma parte de un proceso sostenido de mejoras viales en el sector. “Hoy inaugurando una obra extensa que alcanza a muchos vecinos. No paramos; años anteriores nos tocó la parte sur, desde la avenida Snopek hacia el Penitenciario, hacia la Ruta 9, casi 12 cuadras de asfalto entre las calles laterales, y esta vez ya el mismo pedido que fue y el compromiso que hicimos para este año, venir para este lado”.

Asimismo, señaló que la intervención estuvo acompañada por un trabajo integral de ordenamiento urbano. “Se ha hecho también una gran tarea para urbanizar un espacio que era muy caótico, donde había muchos vendedores que se van a reubicar, y lo vamos a tratar de ordenar con ellos también para generar un espacio público de calidad, y también una plaza que va a dar sobre Forestal, que va a ser la antesala al gran estadio deportivo que por decisión del Gobierno provincial, se está haciendo acá en Alto Comedero”.

En este sentido, Jorge resaltó el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia. “Venimos acompañando y yo creo que la medida más inteligente y saludable de gestionar es trabajando y planificando juntos, así que estamos en esa tarea. Yo más que agradecido con el gobernador Sadir de esta actitud proactiva; esto significa que tenemos la voluntad de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El jefe comunal también hizo referencia a otras acciones impulsadas recientemente por el Municipio. “Ayer estuvimos presentando 19 unidades 0 km del transporte público, por primera vez en la historia con rampas para personas con discapacidad, cosa que era un pedido que venía esperando y que ya empieza a ser una realidad, con lo cual seguimos trabajando”.

Además, enfatizó que las obras concretas son la mejor respuesta a las demandas de la comunidad. “Nuestra respuesta a tanta campaña, a tanta red, a tantas cosas que andan dando vueltas por ahí, es la realidad. Como decía el general Perón, ‘la única verdad es la realidad’, y es esto que estamos pisando hoy, casi 12 cuadras de pavimento acá en la Yuto y tantas obras que se vienen”.

Entre los proyectos en ejecución, destacó la avenida Juella y el nuevo multiespacio de Alto Comedero. “Hay una obra emblemática para nosotros que el gobernador la ha tomado que es la avenida Juella y está uniendo dos municipios -Palpalá y San Salvador- que ya comenzó y que también va a ser pronto una realidad, como el multiespacio que estamos construyendo en avenida Pachamama y tantas obras más que seguramente están en progreso y bienestar para los vecinos de Alto Comedero”.

Finalmente, sostuvo que continúan receptando las inquietudes de los vecinos. “Obviamente que cada reunión como esta vienen otros pedidos que ya van a venir: semaforizaciones, más seguridad, todas estas cosas que las recogemos con toda la voluntad de seguir cambiando y mejorando los barrios”.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción por la concreción de la obra. “La verdad que muy contento y muy agradecido de estar acá con el intendente en Alto Comedero inaugurando estas obras de pavimentación de la avenida Yuto, que es tan importante para toda esta zona del barrio y que, la verdad, es una obra más, es un pavimento más de los muchos que se están haciendo y que se van a hacer seguramente, porque es una zona muy importante”.

El mandatario provincial remarcó además la cercanía de la obra con importantes proyectos deportivos. “Esta zona está muy cercana al centro deportivo que estamos construyendo y a la pista de atletismo, así que la verdad que es una manera de realzar todo lo que es este barrio, que es tan importante”.

Finalmente, afirmó, “la verdad que muy contento y también veo que los vecinos están muy contentos por ello, así que seguramente vamos a seguir trabajando con otras obras como esta”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, recordó que meses atrás ya se había anunciado la continuidad de la pavimentación en el sector. “Estuvimos hace unos meses unas cuadras más arriba porque se había iniciado la pavimentación de la calle Yuto hasta Snopek y un poco más hacia allá. Y justo estuve con el gobernador y él decía que la idea era, junto con la Municipalidad, llegar a avanzar hacia acá. Marcaba inclusive la línea hasta aquí y calculaban terminarla más o menos en junio”.

Millón destacó que el objetivo se cumplió en los tiempos previstos. “Estas últimas cuatro cuadras le dan una conectividad notable, impresionante, porque no solamente vas a tener circulación de transporte público, sino que esto es una real mejora para los vecinos. Se dijo, se hizo y se cumplió”.

Asimismo, agregó: “Hay momentos en que uno, como recién dijo el señor intendente, son hechos y no palabras. No alcanza con hablar, con decir, con denunciar o con dibujar en redes; llega un momento en que al vecino no le alcanza eso, y acá está. Esto se puede tocar, esto se puede ver”.

Finalmente, valoró el crecimiento que experimentó Alto Comedero durante los últimos años. “Estamos en Gronda. Se trata de obras en una zona que realmente ha ido creciendo y avanzando mucho. Si ustedes recuerdan cómo estaba esto hace 10 o 15 años, realmente el cambio es notable, y aquí, a pocas cuadras, tenemos ese hermoso estadio que esperemos en breve pueda estar terminado. Son obras que quedan, son obras que marcan y son obras que determinan gestión”.

La obra inaugurada consolida una vía de circulación de vital importancia para Alto Comedero, permitiendo unir las zonas este y oeste del barrio y atravesando los sectores 8 de Marzo, B2 El Jardín, B3, 370 Viviendas y 14 Viviendas.

Considerando la conectividad como eje primordial, se logró culminar una “avenida Interbarrial” ejecutada en tres etapas a lo largo de dos años: desde calle Destructor Bouchard hasta avenida Carlos Snopek en la primera etapa; desde avenida Carlos Snopek hasta Chalicán en la segunda; y desde Chalicán hasta Olimpia Barrionuevo en esta tercera etapa. De esta manera se genera una importante alternativa de vinculación con avenida Forestal, contribuyendo a descongestionar el tránsito vehicular en la zona.

La pavimentación no sólo mejora la traza urbana, sino que brinda la infraestructura necesaria para consolidar y optimizar el recorrido del transporte público, garantizando un servicio más eficiente para los vecinos. Además, representa la consolidación de un eje comercial estratégico que potenciará el desarrollo económico de uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.