El Papa: Los líderes de las naciones abandonen los planes de muerte y renuncien a las armas

En el video de las intenciones de oración para el mes de marzo, titulado «Por el desarme y la paz», León XIV continúa el proyecto «Reza con el Papa», expresando la esperanza de que la amenaza nuclear nunca más determine el futuro de la humanidad y que cada opción por el diálogo sea la semilla de un mundo nuevo.

Es una invocación apremiante que penetra la conciencia de quienes tienen el destino del mundo en sus manos en una época marcada por las tensiones y el rearme: la intención de oración que el Papa León XIV confía a los creyentes para el mes de marzo. Transmitido a través de la Red Mundial de Oración del Papa, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, el llamamiento del Pontífice es un llamamiento contundente a poner fin a la carrera armamentista, para que la «amenaza nuclear» nunca más determine el futuro del mundo: la verdadera seguridad no surge de un equilibrio de terror, sino de la confianza que se construye, la justicia que se practica y la solidaridad que une a los pueblos.

La sede Papal en el camino de la paz

La paz es uno de los elementos inspiradores del pontificado de León XIV y, al mismo tiempo, representa un vínculo con su predecesor, Francisco. Desde su primera bendición Urbi et Orbi, el día de su elección al papado, el Pontífice estadounidense hizo un llamamiento a una paz «desarmada y desarmante». El Papa Francisco, por su parte, dedicó su intención de oración de enero de 2020 a «la promoción de la paz mundial», y en abril de 2023, convocó a una oración «por una cultura de la no violencia».

Renuncia a las armas

En el video —continuación de la iniciativa «Reza con el Papa», disponible en italiano, inglés y español—, el Papa León reza para que los pueblos «renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia». La voz del Obispo de Roma se destaca en un contexto global marcado por un aumento constante del gasto militar. Datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) indican que, en 2024, el gasto militar mundial creció por décimo año consecutivo, alcanzando los 2.700 millones de dólares, un incremento del 9,4 % con respecto al año anterior. Como resultado, el gasto militar mundial, o el gasto como proporción del producto interior bruto mundial, aumentó al 2,5 %.

Diálogo y diplomacia

El Pontífice recita la oración mientras sostiene una rama de olivo, símbolo por excelencia de la paz. En el centro de la oración se encuentra la esperanza de una renovada comunión entre los pueblos:

“Hoy elevamos nuestra oración por la paz mundial, pidiendo que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”.

Cada bondad, semilla de un mundo nuevo

Por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado a desarmar su corazón del odio, el resentimiento y la indiferencia, para que podamos convertirnos en instrumentos de reconciliación.

“Espíritu Santo, haznos fieles y creativos constructores de paz cotidiana: en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada opción de diálogo sean semillas de un mundo nuevo”.

(vaticannews)