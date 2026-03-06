Defensa del Consumidor logró que una empresa administradora de planes de ahorro de Jujuy entregue auto 0km al usuario

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor informó que se alcanzó un acuerdo conciliatorio con una empresa de comercialización automotriz con sede en la provincia de Jujuy, en el marco de una denuncia presentada por un vecino del interior provincial.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor de la provincia de Formosa, informó que se alcanzó un acuerdo conciliatorio con una empresa de comercialización automotriz con sede en la provincia de Jujuy, en el marco de una denuncia presentada por un vecino del interior de la provincia formoseña.

El consumidor había suscripto en 2018 un plan de ahorro y, tras seis años de aportes que totalizaron $ 25.000.000, solicitó la entrega del vehículo o la devolución del dinero abonado, sin obtener respuesta satisfactoria por parte de la firma.

Ante esta situación, el consumidor formalizó la correspondiente denuncia en 2025 ante el organismo provincial, acompañando la documentación respaldatoria. Luego de las instancias administrativas y audiencias de conciliación, se logró arribar a un acuerdo entre las partes.

Como resultado, la empresa hizo efectiva la entrega del vehículo al denunciante, quien manifestó su conformidad, garantizándose así la efectiva protección de sus derechos como consumidor.

(Fuente: Gobierno de Formosa)