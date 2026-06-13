El municipio y Buró de Eventos sellan una alianza para potenciar el turismo de reuniones en la Capital jujeña

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Buró de Eventos y Convenciones de Jujuy suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Mutua destinado a fortalecer el desarrollo turístico, cultural y económico de la ciudad a través de acciones conjuntas de planificación, promoción y posicionamiento del destino, especialmente en el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones).

La firma del acuerdo fue encabezada por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y el presidente del Buró de Eventos y Convenciones de Jujuy, Rodrigo Torres, quienes destacaron la importancia de consolidar una estrategia común para potenciar el turismo de reuniones y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la ciudad.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el impacto que este tipo de iniciativas genera en toda la comunidad, “esto tiene que significar una convocatoria a todas aquellas instituciones, organizaciones civiles, colegios profesionales, todos aquellos que, de alguna manera, concentran actividades en común, para que se tenga en cuenta algunos lugares y espacios y tiempos ocasionales para generar este tipo de movimiento que trae mucha gente, que nos permite que nos conozcan más, pero también permite difundir una ciudad y una provincia con amplísimas posibilidades para que el turismo siga creciendo”.

Asimismo, remarcó la relevancia económica del turismo de reuniones al señalar, “esto significa también más trabajo, mayores posibilidades de desarrollo para toda la comunidad en general, no solo el sector turístico específicamente, porque todo va desprendiendo a que haya más inversión, más gasto en servicios, y esto posibilita crecimiento económico más que sostenible. Así que celebramos justamente esta estadística y este crecimiento, que hay que sostenerlo, impulsarlo y contagiarlo a todas aquellas organizaciones e instituciones”.

Por su parte, el presidente del Buró de Eventos y Convenciones de Jujuy, Rodrigo Torres, expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo y el compromiso asumido por ambas instituciones, “muy contento y agradecido con el intendente por la firma de convenio, esto asegura el interés por este tipo de turismo, por el segmento MICE. No hay que olvidar que el turismo de reuniones es muy sano, tiene mucha desestacionalización, es decir, viene contra estación, y eso favorece mucho. Otro de los beneficios es que el turista de reuniones gasta tres veces más que un turista convencional, eso también pondera muchísimo el segmento”.

Además, destacó el posicionamiento alcanzado por la capital jujeña en el ámbito nacional, “San Salvador ha salido número 5 en el ranking nacional, y eso está bueno, se empiece a replicar, incluso a mejorar, así que muy contento de seguir creciendo en este tipo de turismo”.

A su turno, la directora de Turismo del municipio, Gabriela Canoniero, resaltó el trabajo articulado que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace años y la importancia de formalizar ese vínculo, “esta firma se viene trabajando hace varios años, ya que desde el Municipio venimos trabajando con el Buró de Eventos y Convenciones, y nos pareció un paso muy importante institucionalizar este trabajo en conjunto. Así, el municipio pone a disposición infraestructura, equipo técnico, todo lo que es una base para el crecimiento del destino como centro, no solamente de eventos y convenciones, sino también como destino turístico”.

El convenio establece mecanismos de cooperación y articulación entre ambas instituciones para impulsar actividades vinculadas al turismo cultural y de reuniones, promoviendo el desarrollo de nuevos circuitos turísticos, culturales e históricos integrados, así como el fortalecimiento de los ya existentes. Además, contempla acciones conjuntas de gestión, promoción y posicionamiento de San Salvador de Jujuy mediante la puesta en valor de sus atractivos naturales, culturales y de los servicios turísticos públicos y privados.