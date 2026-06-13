Así será el funcionamiento de los servicios municipales durante el feriado del 15 de junio

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de los servicios públicos para el feriado nacional del miércoles 17 de junio, conmemorado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y trasladado este año al lunes 15.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detalló:

  • Transporte alternativo: funcionará con Tarifa 2.
  • Transporte urbano: circulará con unidades reducidas.
  • Ascensores urbanos: prestarán servicio de 8 a 20 horas.
  • Estacionamiento tarifado: no habrá servicio.

En tanto desde la Dirección Gral. de Higiene Urbana comunicaron que el servicio de recolección se desarrollará de la siguiente manera:

Servicios municipales

  • Recolección de residuos domiciliarios: normal.
  • Servicio especial: normal.
  • Limpieza y barrido: servicio reducido.

Servicios de la empresa LIMSA S.A.

  • Recolección domiciliaria: normal.
  • Recolección comercial: normal.
  • Recolección patógena: normal.
  • Barrido: microcentro y ex terminal.
  • Barrido manual: sin servicio.
  • Contenedores municipales: normal.
  • Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Las autoridades solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos y recordaron que, ante cualquier consulta, pueden comunicarse al 3883131807.

Finalmente, la Dirección a Dirección de Cementerios informó que los cementerios municipales estarán abiertos para visitas de 8 a 18 horas, mientras que la administración atenderá de 8 a 13 horas.

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