El municipio de San Salvador de Jujuy reducirá un 50% la tasa administrativa para comercios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la sanción de la ordenanza de habilitaciones comerciales simplificadas, una medida que busca agilizar los trámites y acompañar al sector comercial frente al difícil contexto económico. La ordenanza contempla una reducción del 50% en la tasa administrativa de habilitación hasta fin de año.

Con más detalles, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, explicó “es un logro importante para el Departamento de Habilitaciones Comerciales, porque con esto se pretende ayudar a los comercios que están atravesando un momento de gravedad por la baja en las ventas ante la situación económica”, expresó.

Sobre la normativa, explicó “está destinada a comercios de hasta 100 metros cuadrados y permitirá realizar trámites más rápidos, más expeditivos, y completamente digitales, evitando la presencialidad en dependencias municipales”. Y agregó, “los comerciantes sólo deberán cargar la documentación requerida a través de la plataforma digital”.

Asimismo, añadió el funcionario, “la ordenanza contempla una reducción del 50% en la tasa administrativa de habilitación hasta fin de año, medida que representa un alivio económico para el sector”.

Más adelante, Fascio explicó que la iniciativa fue trabajada durante varios meses junto a la Cámara de Comercio, “representantes del Gobierno provincial y áreas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con el objetivo de generar herramientas que faciliten la regularización y funcionamiento de los comercios locales”.

En este contexto, adelantó que desde la Secretaría de Gobierno se pondrá en marcha un plan informativo y territorial para visitar a los comerciantes; “se les brinde las instrucciones y los detalles sobre el nuevo sistema de habilitaciones”.

Finalmente, Aldao Fascio, manifestó; “estamos tratando de que amigablemente los comerciantes logren una habilitación fácil y con una importante merma en el pago de la tasa, por lo que estamos muy contentos porque se busca dar una mano a los comerciales, quienes hoy atraviesan una situación económica complicada”, concluyó.