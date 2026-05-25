25 de Mayo: San Pedro albergó los actos centrales por el Día de la Patria

Doble festejo en San Pedro de Jujuy, ya que además de conmemorar un nuevo aniversario por el 25 de Mayo, la ciudad cumplió 143 años desde su fundación.

El intendente Julio Bravo ofició de anfitrión contando con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir. Además, estuvieron presentes Alberto Bernis, vicegobernador, la diputada provincial Gisel Bravo, Iván Poncio, el Doctor Federico Otaola, presidente del Tribunal de Justicia, ministros e invitados especiales de las diferentes fuerzas públicas

“Agradecer a las autoridades que nos acompañaron, al señor Gobernador Carlos Sadir, al Vicegobernador Alberto Bernis, a los ministros, diputados, a las autoridades del poder judicial, a la comunidad en general por cómo vivieron esta jornada especial”. Bravo remarcó que “tenemos una doble conmemoración para nosotros, porque además de un nuevo aniversario del 25 de Mayo, celebramos 143 aniversario de la fundación de San Pedro de Jujuy, una fiesta que la ciudad espera cada año con muchas ansias”.

Y en medio del discurso, el jefe Comunal resaltó que “toda historia deja una enseñanza, por eso hoy celebramos un nuevo año de una fecha importante, pero que tenemos que seguir bregando para poder sostener los ideales que tenían, el de trabajar por nuestros ciudadanos”.

Agregó que “podamos estrechar filas y buscar los acuerdos necesarios para que nuestros gobiernos puedan seguir adelante cumpliendo con el objetivo fundamental que es trabajar por los que menos tienen, ir dando satisfacción a las necesidades de nuestras respectivas poblaciones porque para eso estamos, pero siempre dentro de un marco de respeto, eso es vivir en democracia, hay ideas distintas, pero en algún punto deben concluir en beneficio de nuestra gente”, subrayó.

Consultado sobre las sensaciones de oficiar nuevamente de anfitrión y que la provincia decida que los principales actos protocolares por el 25 de Mayo se realicen en la ciudad, Julio Bravo reconoció que “nos llena de orgullo, ya hace muchos años, antes el Gobernador Morales, ahora el Gobernador Sadir, decidieron acompañarnos a la comunidad de san pedro en este homenaje del 25 de mayo y en nuestro cumpleaños por la fundación de nuestra ciudad”.

A su tiempo, Carlos Sadir agradeció “al intendente por su invitación a todo el pueblo de san pedro por recibirme otro año más, no solo para conmemorar un nuevo aniversario del 25 de Mayo sino también la fundación de San Pedro”.

El Gobernador de la provincia sostuvo que “es una fecha importante para nuestro país, para san pedro, es algo trascendental los jujeños de aquellos tiempos nos dejaron un legado que debemos replicar constantemente como ser inteligencia, resistencia, la manera de pensar en este país que tenemos, debemos evocar lo que hicieron y seguir trabajando mancomunadamente pensando en seguir haciendo grande a Jujuy”, concluyó.

Desfile y vigilia San Pedro de Jujuy ya en la noche del domingo 24 comenzó a vivir con la tradicional vigila la llegada del 25 de Mayo fecha patria más importante, como así también un nuevo cumpleaños de la ciudad. Junto a vecinos y familias de la ciudad, disfrutaron de la Vigilia Patria, celebrando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y los 143 años de San Pedro de Jujuy.

El intendente Julio Bravo junto a su familia estuvo presente, y destacó la importancia de mantener vivas nuestras costumbres y raíces, fortaleciendo el encuentro y la unión de toda la comunidad en fechas tan especiales. En avenida República de Sirio todas las instituciones se acercaron para participar del tradicional desfile cívico, militar y gauchesco.