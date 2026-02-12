El municipio capitalino licitó la adquisición de cuatro camiones para reforzar servicios y obras públicas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación privada para la adquisición de cuatro camiones, en el marco de un plan integral de renovación y fortalecimiento del parque automotor. La inversión permitirá optimizar la prestación de servicios y agilizar las tareas vinculadas a obras públicas en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la decisión política de continuar equipando al municipio y sostuvo, “nos hemos propuesto equipar fuertemente al municipio, estamos con el tema de indumentaria, estamos abriendo licitaciones prácticamente todos los días. Pero ahora, cuatro camiones de caja abierta van a prestar servicios en Obras, en Servicios Públicos y también en la Delegación de Alto Comedero”.

Asimismo, anticipó nuevas incorporaciones al señalar que, “después se viene otra licitación para dos camiones compactadores, así que tenemos la firme convicción de fortalecer todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con las obras, con la presencia del municipio”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que se trata de la, “licitación privada N°1 del año 2026, sobre la adquisición de más equipos para la municipalidad como ya se hizo el año pasado. En esta ocasión, se van a adquirir cuatro camiones volquetes, los cuales serán distribuidos en distintas áreas de la municipalidad, entre Obras Públicas y Secretaría de Gobierno y Secretaría de Servicios Públicos”.

Además, detalló que, “hoy abrimos los sobres, la comisión se reúne la semana que viene y queremos contar con el equipo lo antes posible para poder prestar los servicios y agilizar las tareas en las obras de nuestra ciudad”.

En la misma línea, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, subrayó el crecimiento sostenido de la demanda en la capital jujeña, “la demanda en todos los aspectos en materia de servicios respecto de la ciudad de San Salvador de Jujuy crece día a día, máxime teniendo en cuenta la época que estamos atravesando, este año viene un tanto anormal con muchísima demanda, lluvia que no cesa, crecimiento de pasto muy acelerado, lluvias que no permiten trabajar de la mejor manera posible, y para eso hace falta tener la mayor cantidad de recursos posible”.

Marenco remarcó que, “eso significó que, atinadamente, desde el intendente y todo su equipo decidiéramos esta importante inversión en materia de recursos, fundamentalmente de estos cuatro camiones, que no van a ser los únicos elementos que se van a incorporar en el transcurso de estos 90 días. Estamos firmemente comprometidos con los vecinos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y hacia ese camino estamos yendo, redoblando la apuesta en recursos humanos, en recursos materiales y en todo lo que signifique generar el bienestar de la comunidad”.

Finalmente, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, valoró el esfuerzo financiero que realiza el municipio para reinvertir los recursos en beneficio de la comunidad. Señaló que, “venimos con una seguidilla, creo que es el momento, este comienzo de año empezamos con el tema de indumentaria para darle a nuestros agentes todo el equipamiento que necesitan para salir a trabajar, y ahora empezamos con lo que es equipamiento pesado, con camiones, mañana con motoniveladoras, y vamos a seguir con tractores, camiones compactadores y vehículos de menor porte, porque creemos que toda la recaudación y todo lo que ingresa al municipio, que es el aporte que hacen los vecinos, tiene que volver hacia los mismos vecinos”.

En ese sentido, agregó que el objetivo es, “equipar al municipio para que se puedan hacer más y mejores obras, que se puedan hacer más rápido, y que tengan, tanto nuestros agentes como la gente en la calle el mejor equipo para tener obras rápidas, obras que estén mejor hechas y poder llegar a más lugares en menor tiempo”.