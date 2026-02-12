El intendente Jorge participo de las celebraciones por el “Jueves de Comadres”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, estuvo presente en las celebraciones alusivas al Jueves de Comadres que se desarrollaron tanto el Mercado Municipal “6 de Agosto”, como en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, donde se vivieron momentos de alegría y diversión propios de una de las conmemoraciones más arraigadas de los carnavales jujeños.

Al igual que en años anteriores, el Mercado Municipal y la Delegación de Reyes fueron epicentro de las principales celebraciones alusivas al Jueves de Comadres que, como marca la tradición, abre las puertas al denominado Carnaval Grande en la capital jujeña. En tal sentido, desde el municipio se definió una amplia agenda de actividades en los espacios mencionados donde las comadres, y los vecinos en general, degustaron no solo de comidas y bebidas típicas, sino también compartieron la alegría y la música de artistas locales que también dijeron presente.

En dicho marco, el intendente Jorge, al visitar el Mercado municipal, destacó el entusiasmo puesto de manifestó por las comadres y las familias que visitaron dicho espacio. “Creo que se están tomando la revancha ya que vieron un jueves de compadres muy activo”, expresó, tras lo cual abogó por una celebración cargada de “alegría, respeto y el cuidado que debemos tener en estos días”. No dejó de reconocer la importancia que adquirió el mercado que, según dijo, “cada vez más explota en una expresión de muchísima gente que se da cita y donde se comparte la comida que se hace en el lugar, es decir, que los puestos participan activamente, así que compartimos esta alegría tan grande”.

Con igual entusiasmo, el coordinador general de Secretarías, Gustavo Muro, recordó que, tras la puesta en valor y refuncionalización, el mercado no solo se consolidó como, “un espacio de comercialización de diferentes productos”, sino también como un “espacio cultural”. Por ello, afirmó que, en Jueves de Comadres, “que es tan caro a nuestro sentimiento y nuestra cultura, ya se hizo una costumbre el festejo muy bien organizado por la responsable del área”.

De igual modo, la administradora del espacio comercial, Alba Ortiz, destacó que durante la jornada los asistentes disfrutaron de las comidas y bebidas típicas de la zona, como así también de la música y las danzas que compartieron artistas locales, como Celeste Rodríguez, Jasy Memby, y el ballet Esperanza Jujeña. “Una felicidad total con todas las familias y las comadres que se han acercado a disfrutar del espectáculo que se está brindando en el Mercado Central 6 de Agosto”, dijo, para luego poner en valor la importancia del mercado como punto de encuentro de los vecinos de la capital.

Posteriormente, el titular de la comuna acompañó a las comadres que, en gran número, se congregaron en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, para celebrar su día. “Estamos acompañando a las comadres, que nos abren las puertas tan generosamente en este espacio que es de ellas”, afirmó, tras lo cual consideró que el encuentro constituye, “una fiesta integrativa, con muchos chicos y familias que explotan Reyes, y otros lugares de la ciudad”. Con acuerdo a esto último, señaló que el Jueves de Comadres, “es una fiesta tan arraigada y cultural, profundamente jujeña, así que de alguna manera esperamos el comportamiento y el cuidado que debe tener toda la gente, fundamentalmente las mujeres que cuidan mucho más que los hombres todo aquello que tiene que ver con el ambiente la salud pública, el tránsito y la vida, así que estamos felices de compartir esta alegría”.

En la ocasión, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, reconoció que, “toda la ciudad está pleno y hay muchos festejos”, y que el Jueves de Comadres es, “como el inicio del carnaval grande en un fin de semana en el que esperamos muchos turistas y hemos visto muchos turistas en el mercado central y en Villa Jardín de Reyes”. Asimismo, recordó que, en la delegación municipal, “hace 12 años que se hace entonces ya forma parte de la tradición carnavalera en vísperas de carnaval grande que creemos que va a ser un éxito en la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, reconoció que la delegación, “es un lugar característico de la ciudad donde las vecinas pueden venir a comadrear y compartir esto que es tan nuestro, como el carnaval, y que lo tomamos de una manera responsable, compartiendo, dialogando y cuidándonos con el tema del alcohol y disfrutando con conciencia social”.

Finalmente, la delegada de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isuregui, reseñó, “vino toda la familia de Reyes y sectores aledaños a compartir en familia”. Al mismo tiempo, puso de relieve la labor de emprendedores y vecinos que elaboraron los alimentos y bebidas que, desde hora temprana, estuvieron a disposición de los vecinos.