El MPA investiga el fallecimiento de una mujer ocurrido en la maternidad de Alto Comedero

El Ministerio Público de la Acusación se encuentra en plena etapa investigativa la causa iniciada a raíz del fallecimiento de una mujer ocurrido el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian, quienes se encuentran coordinando diversas medidas tendientes a establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por la familia y, desde entonces, se dispusieron múltiples diligencias investigativas. Entre ellas, se solicitó la historia clínica de la paciente, documentación complementaria vinculada a su atención médica y diversa información requerida a organismos competentes.

Asimismo, se encuentra prevista para el próximo viernes la realización de la autopsia, medida considerada de fundamental importancia para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento y contar con elementos objetivos para el análisis del caso.

De manera paralela, se están recepcionando declaraciones testimoniales al personal de sanidad que cumplió funciones durante los turnos vinculados al hecho investigado. También se dispuso el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario.

Desde la Fiscalía se destacó que este tipo de investigaciones requieren un abordaje minucioso y exhaustivo, con la intervención de profesionales especializados y la evaluación de evidencia médica, técnica y jurídica, a fin de arribar a conclusiones fundadas sobre lo ocurrido.

Finalmente, se informó que el equipo fiscal mantiene contacto permanente con los familiares de la mujer fallecida y con los representantes legales que los asisten, brindando información sobre el avance de las actuaciones dentro de los límites que impone la investigación en curso.