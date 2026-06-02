Bernis acompañó una capacitación de UATRE destinada a dirigentes y trabajadores rurales del El Carmen

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, participó en El Carmen de una jornada de capacitación organizada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que reunió a dirigentes de distintas seccionales de la provincia junto al secretario general del gremio, José Voytenco.

La actividad se desarrolló en el Salón de la Casa de la Historia y la Cultura y tuvo como objetivo fortalecer la formación de los dirigentes de base y generar un espacio para analizar la realidad del sector rural.

Participaron además el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González; el presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert; el diputado provincial Ramon Neyra; la exlegisladora Natalia Guevara; y el delegado provincial de UATRE, Alfredo Yusgra, junto a referentes gremiales de distintos puntos de la provincia.

Durante el encuentro, Bernis destacó el trabajo articulado entre el Estado, los gremios, los municipios y las organizaciones sociales para acompañar a las familias vinculadas a la actividad rural, especialmente en las zonas tabacaleras. El vicegobernador señaló que desde distintos espacios se trabaja para combatir el trabajo infantil y fortalecer la contención social de las familias rurales, y sostuvo que el objetivo es brindar acompañamiento no solo alimentario sino también educativo, para generar mayores oportunidades de desarrollo para los hijos de los trabajadores.

Asimismo, remarcó que el contexto nacional presenta dificultades para el sector laboral y aseguró que el Gobierno de Jujuy continuará acompañando las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En ese marco, resaltó el papel del sector tabacalero en la economía de El Carmen y zonas aledañas, y destacó el compromiso permanente del gobernador Carlos Sadir con las organizaciones sindicales de toda la provincia. Indicó que el mandatario no pudo participar de la actividad debido a compromisos institucionales en la provincia de Buenos Aires vinculados a gestiones para el desarrollo de Jujuy.

Por su parte, el secretario general de UATRE, José Voytenco, agradeció el acompañamiento institucional del vicegobernador, del intendente y de los legisladores provinciales, y explicó que el encuentro estuvo orientado a capacitar a dirigentes gremiales y trabajadores frente a los cambios introducidos en la legislación laboral nacional. Señaló que la defensa de las economías regionales constituye una prioridad para la organización y destacó la relevancia de la actividad tabacalera para la generación de empleo en Jujuy.

A su turno, el intendente Víctor Hugo González agradeció que El Carmen haya sido elegida como sede del encuentro y valoró el respaldo institucional de la Provincia. Asimismo, reconoció las dificultades que atraviesa el sector tabacalero y reafirmó el compromiso del municipio de acompañar tanto a los productores como a los trabajadores rurales de la región.