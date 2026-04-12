El ministro de comercio e industria y el embajador de Panamá visitaron el Congreso Nacional

La legisladora Juliana Santillán Juárez Brahím, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sostuvo que “como representantes de nuestras naciones es primordial promover un desarrollo compartido, basado en la generación de oportunidades para los ciudadanos”.

“La incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado consolida la relación como socios estratégicos».

En tanto, la diputada Mercedes Llano, presidente del GPA con Panamá durante 2024 y 2025, consideró que el encuentro “refleja una intensificación de la apertura y hermandad que une a ambas naciones”.

Por su parte, el ministro panameño Julio Moltó celebró el espacio “que nos permite construir relaciones cercanas, basadas en el diálogo y la confianza que mantenemos, con una historia de cooperación de más de 100 años”.

Además de Juan Luis Correa Esquivel, embajador y cónsul general de Panamá en Argentina y funcionarios de la Cancillería Argentina, participaron los diputados Patricia Holzman (LLA); María Luisa González Estevarena (LLA); Alejandra Torres (Provincias Unidas); Carlos Ramiro Gutiérrez (Provincias Unidas); María Cecilia Ibáñez (LLA); Cecilia López Pasquali (UxP); y la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, Luciana Términe.