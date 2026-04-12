El ministro de comercio e industria y el embajador de Panamá visitaron el Congreso Nacional

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La legisladora Juliana Santillán Juárez Brahím, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sostuvo que “como representantes de nuestras naciones es primordial promover un desarrollo compartido, basado en la generación de oportunidades para los ciudadanos”.

Las diputadas Santillán Juárez Brahím y Llano les dieron la bienvenida a Moltó y a Correa Esquivel

“La incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado consolida la relación como socios estratégicos».

En tanto, la diputada Mercedes Llano, presidente del GPA con Panamá durante 2024 y 2025, consideró que el encuentro “refleja una intensificación de la apertura y hermandad que une a ambas naciones”.

Por su parte, el ministro panameño Julio Moltó celebró el espacio “que nos permite construir relaciones cercanas, basadas en el diálogo y la confianza que mantenemos, con una historia de cooperación de más de 100 años”.

Además de Juan Luis Correa Esquivel, embajador y cónsul general de Panamá en Argentina y funcionarios de la Cancillería Argentina, participaron los diputados Patricia Holzman (LLA); María Luisa González Estevarena (LLA); Alejandra Torres (Provincias Unidas); Carlos Ramiro Gutiérrez (Provincias Unidas); María Cecilia Ibáñez (LLA); Cecilia López Pasquali (UxP); y la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, Luciana Términe.

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