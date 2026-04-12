Crisis de agua en Corpus Christi: Sequías prolongadas generan alarma

Una sequía de varios años ha llevado a Corpus Christi a una crisis hídrica. Las autoridades advierten sobre posibles recortes en el suministro de agua para residentes e industrias, afectando a una de las regiones energéticas más importantes de EE.UU.

En el árido sur de Texas, la sequía que ha persistido durante varios años ha llevado a una situación crítica en Corpus Christi, donde las reservas de agua se han agotado de tal manera que la ciudad se enfrenta a la posibilidad de recortes drásticos. Este escenario podría impactar no solo a los residentes, sino también a las refinerías y plantas petroquímicas de la región, un área clave en el sector energético estadounidense.

Los especialistas han indicado que la ciudad no anticipó la severidad de esta sequía, y las nuevas fuentes de agua que se esperaban no han llegado a tiempo. Al mismo tiempo, la ciudad ha incrementado sus ventas de agua a grandes clientes industriales, complicando aún más la situación. «Simplemente no hemos mantenido el ritmo del suministro de agua y de la infraestructura hídrica como deberíamos. Y esto se ha venido gestando durante décadas», declaró Peter Zanoni, administrador municipal desde 2019.

Corpus Christi, que cuenta con aproximadamente 317.000 habitantes y abastece agua a condados cercanos, está intrínsecamente ligada a su industria de petróleo y gas. La región es responsable de la producción de productos esenciales como combustible y acero, que son distribuidos a nivel global.

Zanoni también mencionó que, aunque es poco probable que la ciudad se quede completamente sin agua, sin lluvias significativas o nuevas fuentes, los residentes podrían verse obligados a enfrentar recortes de agua. Esto ocurre en un contexto donde el conflicto con Irán ya está elevando los precios de la gasolina, lo que agrava la presión sobre una zona que representa el 5% del suministro de gasolina de Estados Unidos.

Las sequías son un fenómeno recurrente en la región, pero esta ha sido particularmente prolongada, durando la mayor parte de los últimos siete años. Los embalses están en sus niveles más bajos jamás registrados. La solución más rápida sería un cambio en las condiciones climáticas.

«Estamos rezando activamente por un huracán», bromeó David Loeb, exmiembro del concejo municipal, quien expresó su preocupación por la falta de lluvia tras haber enfrentado sequías anteriores. Las autoridades no prevén que la sequía cese para el verano, lo que ha llevado a un esfuerzo por extraer más agua subterránea y prevenir una crisis de abastecimiento.

Lecciones del pasado

Después de la sequía de principios de la década de 2010, la ciudad aprobó la ampliación de un acueducto para obtener más agua del río Colorado y fomentó la conservación. En los años siguientes, el consumo de agua disminuyó. Sin embargo, al observar una oportunidad, la ciudad decidió sumar una planta petroquímica y una acería a su lista de clientes industriales. Los funcionarios municipales habían considerado la posibilidad de sequías en sus planes, pero no esperaban una situación de esta magnitud, que ha impactado especialmente porque los embalses no se recargaron por completo después de la sequía anterior.

Además, la ampliación del acueducto alcanzó su máxima capacidad el año pasado, mientras que el debate sobre la construcción de una planta desalinizadora, recomendada en 2016 como una solución potencial, se ha estancado debido a preocupaciones sobre costos de hasta 1.300 millones de dólares y su impacto ambiental. «Si el concejo municipal de entonces hubiera seguido adelante con eso, ya tendríamos esa planta en funcionamiento», agregó Zanoni.

Una ciudad industrial

Corpus Christi ha seguido implementando un plan para reducir el uso de agua. Actualmente, la ciudad está en la Etapa 3 de su plan de sequía, lo que implica restricciones en muchos usos de agua al aire libre. Muchos residentes han expresado su frustración por las limitaciones en el riego de jardines y por el aumento inminente en sus facturas de agua. Isabela Azaiza, cofundadora de un grupo ciudadano enfocado en temas de agua, ha destacado que algunos sienten que la industria no está compartiendo el peso de la crisis.

El plan de sequía permite a la ciudad cobrar a residentes y negocios un recargo si utilizan agua en exceso. Sin embargo, la industria, que consume hasta el 60% del agua de la ciudad, puede optar por pagar un recargo fijo y evitar costos adicionales en tiempos de sequía. Azaiza ha calificado este sistema como injusto, argumentando que una vez que la industria paga el recargo, pierde incentivos para conservar agua.

La ciudad ha defendido este sistema, afirmando que la industria no está exenta de las obligaciones de conservación ni de los recortes obligatorios. Un comunicado de la ciudad indicó que los recargos a las empresas han recaudado 6 millones de dólares anuales. Bob Paulison, director ejecutivo de la Coastal Bend Industry Association, afirmó que las empresas han tomado medidas para reducir el uso de agua, como dejar de hacer paisajismo y reciclar agua para necesidades esenciales.

A pesar de que la ciudad aún no ha impuesto costos adicionales, Zanoni ha advertido que las tarifas de agua podrían duplicarse a medida que se invierten aproximadamente 1.000 millones de dólares en infraestructura, lo que algunos consideran que beneficiará desproporcionadamente a la industria y encarecerá la vida de los residentes.

¿Cuál es la salida?

La ciudad se encuentra en una situación de emergencia hídrica, con una proyección de 180 días antes de que el suministro de agua no pueda satisfacer la demanda. Los funcionarios han evaluado diferentes escenarios para obtener nuevas fuentes de agua y aliviar la sequía, mencionando que una emergencia podría ser declarada tan pronto como en mayo o tan tarde como en octubre. Hasta ahora, han recurrido a millones de galones de agua subterránea y esperan obtener más.

Una de las mayores incógnitas es el Proyecto de Agua Subterránea Evangeline, que incluye un acueducto y una serie de pozos que podrían proporcionar suficiente agua para evitar una crisis. Sin embargo, este proyecto aún necesita aprobación estatal. Las nuevas fuentes de agua presentan desventajas, ya que algunas han generado preocupaciones sobre la calidad del agua y el riesgo de agotamiento de los recursos subterráneos.

Si la ciudad declara una emergencia hídrica, podría implementar recortes más severos que afectarían tanto a la industria como a los residentes. Esta decisión será complicada y podría llevar a una crisis, advierte Loeb. Dado que los residentes ya han reducido su consumo, es probable que cualquier recorte futuro impacte más a la industria. «Será un desastre increíble», concluyó Don Roach, ex subgerente general del Distrito Municipal de Agua de San Patricio, quien enfatizó que sin agua de enfriamiento, muchas industrias tendrán que cerrar.

A pesar de la preocupación, Paulison se mostró optimista, señalando que las empresas están dispuestas a adaptarse y continuar operando, buscando maneras de reducir el consumo. Zanoni, por su parte, se mostró esperanzado en que los planes de la ciudad permitirán evitar lo peor.

(Cadena3)