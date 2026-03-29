El italiano Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Colapinto finalizó 16°

El italiano es el nuevo líder del campeonato. Es su segunda victoria consecutiva de GP. Piastri de McLaren y Leclerc de Ferrari, le siguieron.

El italiano de 19 años Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar hoy con su Mercedes en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y se convirtió en el puntero más joven de toda la historia de Campeonato Mundial de Conductores FIA. Con otra buena actuación, aunque beneficiado por un oportuno Auto de Seguridad, se impuso sobre Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari. El argentino Franco Colapinto de Alpine, al contrario del vencedor, se perjudicó con el AS y finalizó 16°.

El pilarense hizo una excelente largada, ganó un puesto con Nico Hulkenberg y luego otro con Gabriel Bortoleto y sus Audi y, como 13°, se prendió en el tren que disputaba la P10, que comandaba Arvid Lindblad y cerraba Liam Lawson con su Racing Bulls, manteniendo en el medio de ambos a Isack Hadjar y el Red Bull. En la vuelta 19 lo llamaron a cambiar sus neumáticos medios por los duros y, a una vuelta de su salida, Oliver Bearman con el Haas se estrelló intentando superarlo, sacando el AS. Es les dio ‘parada gratis’ a todos los que venían en la disputa con él y quedó retrasado al P17. Ganó una posición con Checo Pérez -Cadillac- y luego peleó el puesto con Carlos Sainz -Williams- hasta el final de la carrera sin lograr superarlo.

En el frente, al apagarse las luces en el Circuito de Suzuka -4.807 mts.-, Piastri realizó una salida espectacular, tomando la delantera en la primera curva mientras los Mercedes perdían posiciones. Sin embargo, los Mercedes iniciaron una remontada, con George Russell disputando el liderato al McLaren, aunque sin éxito.

Cuando algunos pilotos, incluidos los líderes Piastri y Russell, comenzaron sus paradas en boxes, un fuerte accidente de Ollie Bearman, de Haas, provocó la salida del coche de seguridad en la vuelta 22, lo que permitió a Antonelli, que aún no había entrado en boxes y lideraba provisionalmente, regresar a la primera posición.

Desde allí, el joven piloto realizó una reanudación impecable para mantener la primera posición y conseguir una ventaja considerable, cruzando la meta con un margen de 13.722 segundos sobre Piastri. Esta victoria también lo catapultó al liderazgo del Campeonato de Pilotos, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en encabezar la clasificación.

Piastri logró su primer final de la temporada con estilo, consiguiendo el primer podio de McLaren con su segundo puesto, mientras que Leclerc defendió su posición frente a un Russell que lo perseguía para asegurar el tercer lugar en el podio.

Russell tuvo que conformarse con el cuarto puesto (el británico había expresado previamente su frustración por la salida del Safety Car), mientras que Lando Norris, de McLaren, se hizo con el quinto lugar tras una reñida lucha con Lewis Hamilton en las últimas vueltas. El piloto de Ferrari finalizó la carrera en sexta posición.

Pierre Gasly logró un sólido séptimo puesto para Alpine, tras haber tenido que defenderse con ahínco ante un Max Verstappen que lo perseguía durante gran parte de la segunda mitad de la carrera. El piloto de Red Bull terminó octavo, a tan solo 0.337 segundos, mientras que Liam Lawson de Racing Bull y Esteban Ocon de Haas completaron el top 10.

Nico Hulkenberg de Audi se quedó a las puertas de los puntos, terminando en la 11° posición, por delante de Isack Hadjar de Red Bull, que finalizó 12°, y del otro Audi de Gabriel Bortoleto, que terminó 13°. Arvid Lindblad de Racing Bull se hizo con la 14° posición, por delante del Williams de Carlos Sainz y de Franco Colapinto de Alpine, que terminaron 15° y 16° respectivamente.

(Cadena3)