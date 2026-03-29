Domingo de Ramos: El inicio de la Semana Santa se vive con fe en el mundo y en Argentina

La jornada recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y marca el comienzo de una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.

Este domingo, millones de fieles en todo el mundo celebran el Domingo de Ramos, fecha que da inicio a la Semana Santa y que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y olivo como símbolo de reconocimiento y esperanza.

La celebración combina espiritualidad, tradición y manifestaciones culturales diversas según cada región. En España, por ejemplo, se desarrollan multitudinarias procesiones que tienen como epicentro ciudades como Sevilla, donde las cofradías recorren las calles con imágenes religiosas de gran valor histórico y artístico.

En tanto, en el Vaticano, el Papa encabeza la misa central en la Plaza San Pedro, una de las celebraciones más emblemáticas a nivel mundial. Por su parte, países como México y Filipinas viven la jornada con gran fervor popular, incluyendo bendiciones de palmas artesanales y representaciones religiosas.

En Argentina, el Domingo de Ramos se celebra en parroquias y capillas de todo el país con misas especiales y la tradicional bendición de ramos de olivo. Previo a las ceremonias, es habitual que se realicen procesiones que recrean simbólicamente la llegada de Jesús a Jerusalén.

En San Salvador de Jujuy y distintas localidades de la provincia, la fecha se vive con una marcada participación comunitaria. Familias enteras se congregan en los templos y espacios públicos, dando inicio a una semana de profunda significación religiosa, que continuará con las celebraciones del Triduo Pascual.

El Domingo de Ramos no solo inaugura el calendario litúrgico de la Semana Santa, sino que también invita a la reflexión sobre la fe, la humildad y el compromiso espiritual, en un contexto donde las tradiciones se renuevan año tras año con fuerte arraigo en la comunidad.