El ISJ efectivizará nuevamente el «Pronto Pago» por consultas médicas

Este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

El directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que este 5 de junio se efectuará la cancelación total de acreditación correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo por consultas médicas, a través del sistema “Pronto Pago”.

Recordemos que esta modalidad digital permite a los prestadores agilizar la presentación de la documentación ante el ISJ, optimizando así los tiempos de liquidación de las consultas médicas brindadas a los afiliados.

Asimismo, se aclara que este sistema contribuye a garantizar una atención de calidad, evitando demoras y facilitando el acceso a la Credencial Digital del ISJ, herramienta que también permite la autorización de recetas médicas de manera ágil y segura.

Finalmente, el directorio aclaró que este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.