El barrio Mariano Moreno celebrará sus 69 aniversarios con una serenata abierta a toda la comunidad

En el marco de 69° aniversario del barrio Mariano Moreno y el 2°aniversario del Multiespacio Mariano Moreno, este sábado 6 de junio a partir de las 19 horas, se celebrará una Serenata, con una destacada grilla artística y cultural abierta a todo el público.

El evento contará con la presentación del grupo Tupac 7; Oriana Reyes; Rocío Fuenzalida; Rodrigo Costas y la Orquesta Municipal, entre otros artistas invitados que formarán parte de una noche de encuentro, tradición y festejo popular.

El festejo, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con la colaboración del Gobierno de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la gran celebración que se realizará de 19 a 0:30 horas en el Multiespacio ubicado en avenida Perú esquina México.

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán disfrutar de una jornada especial de encuentro, pensada para compartir en familia y con amigos, en un lugar que se consolida cada vez, como un espacio de celebración y convivencia para toda la comunidad.