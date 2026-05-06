El ISJ acuerda con la Asociación Jujeña de Anestesia actualización del nomenclador médico

El Instituto de Seguros de Jujuy sostiene el diálogo con todos los prestadores médicos de la provincia.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Jujeña de Anestesia, Analgesia y Reanimación, donde se alcanzaron acuerdos en materia de mejoras en los honorarios profesionales y actualización del nomenclador de prácticas médicas.

Tras la reunión, Arias destacó la importancia de sostener el diálogo con todos los prestadores médicos de la provincia, con el objetivo de conocer la situación de cada sector y garantizar una buena prestación a todos los afiliados de la obra social provincial.

«La idea del gobernador Carlos Sadir es abrir todos los canales de diálogo posibles para mejorar los servicios que reciben los afiliados de toda la provincia», afirmó Arias.

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Claudia Valdés, valoró la predisposición de las autoridades del ISJ y confirmó que el acuerdo sobre honorarios profesionales se hará efectivo durante el mes en curso.

En cuanto al segundo punto de agenda, Valdés señaló que se acordó iniciar el análisis técnico del nomenclador presentado por la entidad en 2025, el cual incorpora prácticas médicas aún no nomencladas en función de los avances científicos y tecnológicos de la disciplina.