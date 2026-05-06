Brote de Hantavirus en crucero: Otro pasajero contrae la enfermedad

Se ha confirmado que otro pasajero del crucero vinculado al brote de hantavirus ha contraído la enfermedad, que ya ha causado la muerte de tres personas a bordo y ha desencadenado una alerta internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El paciente, un hombre que viajaba a bordo del Hondius, un crucero de bandera neerlandesa, está siendo tratado en un hospital de Zúrich tras regresar a Suiza y responder a una alerta enviada por la compañía operadora del barco.

“De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, la OMS está trabajando con los países afectados para apoyar la localización internacional de contactos, garantizar el seguimiento de las personas expuestas y limitar una mayor propagación de la enfermedad”, indicó la agencia de la ONU en la red social X.

Hasta el miércoles, tres de los 147 pasajeros habían fallecido desde que el barco inició su travesía en el Atlántico Sur, tras partir de Argentina rumbo a su actual fondeadero frente a las costas de Cabo Verde.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó además que otros tres pasajeros fueron evacuados recientemente y trasladados a los Países Bajos para recibir tratamiento médico. Aun así, insistió en que “el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

Investigación internacional

La OMS señaló que las personas afectadas podrían haberse infectado antes de embarcar. Hasta ahora, tres de los casos han sido confirmados en laboratorio como hantavirus de los Andes, una de las variantes más peligrosas debido a su capacidad limitada de transmisión entre personas.

La investigación involucra a laboratorios e instituciones sanitarias de varios países, entre ellos Sudáfrica, Suiza, Senegal y Argentina. El Instituto Pasteur de Dakar, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, los Hospitales Universitarios de Ginebra y autoridades sanitarias argentinas participan en el análisis epidemiológico y genético del virus.

El martes, la OMS informó que uno de los pacientes hospitalizados en Sudáfrica permanecía en cuidados intensivos, aunque mostraba signos de mejoría.

Pasajeros confinados y medidas de desinfección

Mientras el barco se dirige hacia las Islas Canarias, los pasajeros continúan bajo estrictas medidas preventivas. Como precaución, se les pidió permanecer en sus cabinas mientras avanzan las labores de desinfección y monitoreo sanitario.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora interina de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, afirmó que la prioridad inmediata es evacuar a los pasajeros enfermos que aún permanecen a bordo.

También envió un mensaje a quienes siguen atrapados en el crucero:

“Hemos escuchado a bastante gente del barco. Queremos que sepan que estamos trabajando con los operadores y con los países de origen de los pasajeros. Les escuchamos. Sabemos que tienen miedo”.

Una vez que el barco llegue a territorio español, las autoridades realizarán una investigación epidemiológica completa y evaluarán el riesgo para quienes continúan a bordo.

“El riesgo sigue siendo muy bajo”

Mientras tanto, desde Cabo Verde, la representante de la OMS en el país, Ann Lindstrand, hizo eco a las palabras de Tedros y reiteró que el riesgo de transmisión sigue siendo limitado, incluso dentro del crucero.

“Aunque esta variante puede transmitirse entre personas con más facilidad que otros hantavirus, el riesgo sigue siendo muy bajo. Tiene que existir un contacto muy estrecho, como compartir cabina o mantener una relación cercana, para que ocurra la transmisión”, explicó.

La OMS ha instado a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica y preparar sus sistemas de salud. Por ahora, no existe un tratamiento específico contra el hantavirus.

(Naciones Unidas)