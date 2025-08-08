Las 24 Horas de Jujuy – El intendente Jorge participó del lanzamiento de la 21° Feria del Libro de Jujuy

El intendente Jorge participó del lanzamiento de la 21° Feria del Libro de Jujuy

8 / agosto / 2025 Actualidad

En el histórico corredor cultural que une el Cabildo, la CAJA y la ENERC, se presentó oficialmente la 21° edición de la Feria del Libro de Jujuy, que se desarrollará del 7 al 17 de agosto bajo la consigna “Los sentidos en escena”.

El evento contó con la presencia del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; organizadores y referentes del ámbito cultural.

El acto de lanzamiento se realizó en el histórico Cabildo de Jujuy, recientemente restaurado y puesto en valor. Previo a la ceremonia, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recorrió distintos espacios del circuito ferial, entre ellos el stand institucional de la Municipalidad, preparado por la Dirección de Cultura, que ofrecerá durante toda la feria presentaciones, talleres y muestras artísticas para todas las edades.

Durante su mensaje, el intendente Jorge expresó su reconocimiento a las organizadoras, “solo felicitar a estas leonas que trabajan tanto por nuestra cultura. Desde enero o febrero vienen gestando esta idea fantástica de unir edificios, unir galerías y poner la cultura en el centro. Han fundado un paseo nuevo y maravilloso, acercando la feria a la gente, y logrando una centralidad que potencia la participación de todos. Tener figuras como Elena Roger es un lujo para Jujuy, y espero que pueda interpretar Jujuy Mujer, que honra a Pucho González y a toda nuestra identidad. Les pido que sigan con esa fuerza, porque Jujuy las necesita”.

El mandatario también destacó la amplia propuesta cultural y artística que presentará la Municipalidad de San Salvador de Jujuy durante toda la feria, sumando actividades para todas las edades y públicos. (Propuesta Municipal)

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir subrayó la importancia del encuentro cultural, “la lectura es crucial, es fundamental. La feria cumple 21 años, llegó a su mayoría de edad, y eso es un motivo de alegría. Desde el Gobierno provincial siempre vamos a apoyar estos eventos que enaltecen la cultura y mejoran la calidad de vida de los jujeños”.

La directora de la Fundación Jujuy Cultural, María Julia Jaldín, recordó el camino recorrido, “llegamos a nuestra mayoría de edad. Desde Jujuy hicimos escuela en la organización de ferias provinciales. Este es un espacio cultural plural, cálido, inclusivo y democrático que hoy es parte ineludible del calendario cultural de la provincia”.

En tanto, el ministro Federico Posadas destacó la articulación entre la sociedad civil y el Estado, “esta feria es la síntesis de cómo se tiene que gestionar la cultura. El libro es un acto de resistencia y rebeldía frente a la digitalización extrema, porque nos recuerda la importancia de imaginar, crear y expandir conciencias”.

