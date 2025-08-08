El 15 de agosto se realizará un “Taller de Inteligencia Deportiva para Niños” en el Lawn Tennis Club

El próximo viernes 15 de agosto, en las instalaciones del Jujuy Lawn Tennis Club, se llevará a cabo el Taller de Inteligencia Deportiva para Niños, una propuesta educativa orientada a chicos y chicas de entre 8 y 12 años, organizada por el grupo educativo Transformar “Alimentando Mentes”.

El evento tendrá lugar de 10 a 12 horas, y se presenta como una oportunidad única de trabajar habilidades emocionales y deportivas desde un enfoque innovador.

El objetivo central del taller es promover una práctica deportiva consciente, responsable y emocionalmente equilibrada, sin necesidad de que los niños practiquen previamente una disciplina específica. Se trata de un espacio inclusivo, diseñado para que los asistentes puedan adquirir herramientas útiles tanto para la vida deportiva como para su desarrollo personal.

¿Qué propone el taller?

Durante las dos horas de actividad, los participantes trabajarán contenidos vinculados a tres pilares clave:

-Equilibrio emocional

-Confianza

-Disciplina

Estos ejes serán abordados a través de actividades lúdicas, dinámicas grupales y ejercicio físicos. Además, los niños realizarán una práctica de tenis con reglamento adaptado, como parte de la metodología aplicada, aunque los aprendizajes se orientan a cualquier deporte.

Equipo profesional a cargo

El taller estará coordinado por un equipo interdisciplinario con experiencia en educación, nutrición y entrenamiento físico:

– Diego Fernando Padilla: profesor de Educación Física, fundador y gerente general del Gimnasio SMACHT en Perico, con especialización en entrenamiento funcional y trabajo específico en niños.

-Lic. María Belén Arenas (MP 229): nutricionista, docente universitaria, con atención clínico-metabólica de pacientes y experiencia en educación alimentaria.

Ambos profesionales trabajarán de manera articulada para asegurar un espacio de contención y aprendizaje significativo.

Datos importantes e inscripción

Dirección: General Paz 488, San Salvador de Jujuy, Argentina

Email: [email protected]

Teléfono: +54 9 3884 60-1574

Web site: www.jujuylawntenis.com.ar

– Fecha: Viernes 15 de agosto

– Horario: 10 a 12 hs

– Lugar: Jujuy Lawn Tennis Club

– Costo: $5.000

– Certificación: Se otorga certificado de participación

-Cupo limitado

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial: www.transformar.com.ar o

mediante el perfil de Instagram @transformarok. Para consultas directas, también están disponibles los teléfonos: 388 6859785 y 388 4072024.

Este taller busca ser una experiencia transformadora para que los más chicos desarrollen una relación positiva con el deporte desde el juego, la emoción y el conocimiento.