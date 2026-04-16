El intendente Jorge entregó nueva indumentaria de seguridad al personal motorizado de Tránsito

En el marco de las políticas de fortalecimiento del trabajo operativo municipal, el intendente Raúl “Chuli” Jorge junto al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, encabezó la entrega de indumentaria destinada al personal motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y desempeño de los inspectores en la vía pública.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de dotar a los trabajadores de los elementos adecuados para el desarrollo de sus tareas, subrayando, “en distintas áreas del municipio complementando nuestra obligación de tener los uniformes y ropa de trabajo en condiciones para que nuestra mano de obra que pone toda la voluntad para trabajar, lo haga en mejores condiciones”.

Asimismo, Jorge valoró la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en la calidad de las prendas entregadas, al afirmar, “así que cumpliendo con esta tarea que los inspectores reciben con toda algarabía, porque también hay innovación en la tecnología, en la calidad también de las prendas, así que contentos con cumplir también con nuestro deber”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, resaltó la continuidad de esta política a lo largo de los años, “un mimo que se viene dando ya hace dieciocho años. Una de las prioridades del intendente Jorge fue tener el personal de la Dirección de Tránsito con el equipamiento correspondiente en materia de seguridad, habida cuenta de que disponen de motovehículos de excelencia, y, obviamente, deben tener los elementos de seguridad necesarios que vayan en relación con los motovehículos que tienen y la tarea que desarrollan, que de por sí es bastante riesgosa”.

En este sentido, agregó que, “eso hace que redoblemos los esfuerzos para que tengan el equipamiento correspondiente. Hoy estamos haciendo entrega de camperas de seguridad, con elementos reflectivos, con coderas, hombreras, todo acorde para afrontar las diversas temperaturas que le toca atravesar en el desarrollo de su tarea”.

A su turno, el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, ponderó el impacto de esta entrega en el trabajo cotidiano del personal, señalando, “es un aporte muy importante del municipio para el cuerpo motorizado, un elemento importantísimo, teniendo en cuenta las características de seguridad que tienen las mismas, son exclusivamente para personal motorizado con sus respectivos elementos de seguridad: coderas, hombreras; así que, cualquier tipo de accidente que llegase a tener personal, está resguardado y seguro”.