63 casos de Chikungunya: Jujuy refuerza las acciones preventivas con énfasis en el descacharrado

Con el descacharrado se erradican los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, insecto que transmite dengue, zika y chikungunya.

A través de la Dirección General de Epidemiología, el Ministerio de Salud de Jujuy informa que la provincia registra a la fecha un total de 63 casos de chikungunya mientras se evalúan 19 casos probables.

Cada uno de los cuadros confirmados cuenta con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes, recordando que se presentan con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En tanto, la única internación por la infección en Jujuy corresponde un paciente en edad pediátrica, en condición general estable.

Distribución de casos de chikungunya

El último reporte da cuenta de la actual situación epidemiológica en Jujuy:

• Aguas Calientes: 29 casos confirmados

• San Pedro: 15 casos confirmados

• Perico: 7 casos confirmados • Caimancito: 5 casos confirmados

• San Salvador de Jujuy: 4 casos confirmados • Libertador General San Martín: 1 caso confirmado

• Yuto: 1 caso confirmado

• Pampa Blanca: 1 caso confirmado

Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya

El mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite estas infecciones, cumple con su ciclo de vida en el entorno humano. Para evitar que este insecto se críe en nuestra casa es fundamental eliminar cualquier objeto que puede juntar agua como latas, botellas o baldes porque esos elementos sirven como criaderos; también se debe cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, lavar con cepillo y mantener con tapa los recipientes donde reserva agua y desmalezar patios y terrenos de manera frecuente.

Para prevenir las picaduras, se recomienda usar repelente siguiendo las indicaciones de cada producto, especialmente en personas gestantes; además, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Los repelentes ambientales como tabletas o espirales sirven para reforzar el cuidado dentro del hogar.

La consulta a tiempo es clave

El análisis de casos en Jujuy indica que la mayoría de las personas con chikungunya presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/

Situación provincial por virus respiratorios

Jujuy continúa con vigilancia activa de los virus respiratorios, dada la mayor presencia de Influenza A, casos aislados de Covid-19 y sin casos de virus sincicial respiratorio. El análisis de muestras confirma que el virus predominante es Influenza A H3N2, sin circulación de otros subtipos hasta el momento.

En la mayoría de los casos, las personas presentan cuadros leves sin requerimiento de internación. El sistema de salud se mantiene preparado para responder ante situaciones que requieran mayor atención.