El Gobierno provincial reafirmó su compromiso con el desarrollo de Catua durante una visita institucional

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, fue recibido por la comisionada Vanesa Soriano y su equipo de trabajo.

El Gobierno provincial reafirmó su compromiso con el desarrollo de Catua durante una visita institucional

En el marco de un nuevo recorrido por la Puna jujeña, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, arribó a la localidad de Catua, en el departamento Susques, donde fue recibido por la comisionada Vanesa Soriano y su equipo de trabajo.

La visita coincidió con las celebraciones patronales del pueblo, ocasión en la que el ministro participó de actividades comunitarias y recorrió distintos espacios vecinales, con especial énfasis en las áreas dedicadas a los artesanos locales.

Durante la jornada, se entregaron elementos recreativos para las escuelas y se visitó los avances de distintas obras, además de escuchar propuestas orientadas al progreso de la comunidad.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Jujuy de trabajar junto a cada localidad para impulsar el desarrollo en todos los rincones de la provincia, fortalecer proyectos productivos y preservar el patrimonio cultural que identifica a la región.

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