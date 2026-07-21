Abrieron las acreditaciones de prensa para el partido entre Los Pumas y Wallabies en Jujuy

Los medios de comunicación interesados en cubrir el encuentro podrán solicitar su acreditación hasta el miércoles 12 de agosto a las 18 horas, a través del formulario habilitado por la Unión Argentina de Rugby.

En el marco del partido que disputarán Los Pumas y Wallabies el próximo sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, la Unión Argentina de Rugby (UAR) habilitó el proceso de acreditación para los medios de comunicación que deseen realizar la cobertura periodística del encuentro.

Las solicitudes deberán gestionarse de manera individual, ya que cada periodista deberá completar el formulario correspondiente para acceder al proceso de acreditación.

El período para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el miércoles 12 de agosto, a las 18:00 horas. Se solicita a los interesados leer atentamente los términos y condiciones establecidos por la UAR antes de completar el formulario.

La Unión Argentina de Rugby informó además que se reserva el derecho de aprobar o rechazar las solicitudes de acreditación de acuerdo con sus criterios organizativos.

El formulario de acreditación se encuentra disponible en este enlace oficial habilitado por la UAR. Ante consultas, los interesados podrán comunicarse con el área de Comunicación de la entidad a través del correo comunicacion@uar.com.ar.