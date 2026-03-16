El Gobierno propuso a los gremios el adelantamiento del aumento salarial para marzo

El Ejecutivo da continuidad al diálogo con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública con el compromiso de fortalecer los salarios.

El Gobierno de Jujuy retomó este lunes las mesas paritarias con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública de la provincia, dando cumplimiento al compromiso asumido y ratificando la voluntad de diálogo para brindar respuestas oportunas.

En ese marco, este lunes autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo concretaron las primeras reuniones con representantes de los agentes del Estado provincial.

Durante los encuentros iniciales, desarrollados con ATSA, UPCN, ATE, sindicatos municipales del interior y APL, se planteó una mejora de la propuesta realizada a comienzos de año que estipulaba el esquema de aumentos salariales para el primer semestre.

Con la finalidad de atender a las necesidades de los trabajadores, se propuso un adelantamiento del incremento inicialmente pautado para el mes de abril.

De esta forma, se aplicaría una suba del 4% en los salarios correspondientes al mes de marzo, duplicando la pauta fijada anteriormente para este mes del año. Es así que, en abril, proseguirán las conversaciones.

Un punto a destacar de la propuesta es que, atendiendo a lo solicitado por los sindicatos que representan al escalafón general, el Ejecutivo ofreció convertir en remunerativo el suplemento de reconocimiento a la carrera administrativa para aquellos agentes que tengan 25 años de antigüedad o más.

Al abordaje del aumento salarial, se añade en las mesas de diálogo la consideración de situaciones y planteos particulares de cada uno de los sectores de la administración pública provincial.

Con ese compromiso, durante este martes continuarán las reuniones con los sindicatos. Mediante estas instancias de trabajo, el Gobierno de Jujuy continúa avanzando en un proceso de diálogo responsable, orientado a construir acuerdos que permitan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar previsibilidad en el marco de la pauta salarial vigente.