Ataques masivos con drones contra la Embajada de EE.UU. en Irak

Medios han informado sobre nuevas explosiones en la Zona Verde de Bagdad, en la que se ubican misiones diplomáticas.

Los medios iraníes Fars, Tasnim y Mehr reportaron la madrugada de este martes ataques masivos con drones contra la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdad.

Según informes, los sistemas antiaéreos de la Embajada se activaron y están disparando intensamente al cielo de Bagdad.

Asimismo, se informó de nuevas explosiones en la Zona Verde de la ciudad, que alberga misiones diplomáticas, así como instituciones internacionales y oficinas gubernamentales.

Previamente, el Ministerio del Interior iraquí confirmó que «un dron impactó contra la valla superior» del hotel Al Rasheed, ubicado en el área, en el que se encuentra la misión de la Unión Europea en Irak. El suceso no causó víctimas ni daños materiales significativos.

(RT)