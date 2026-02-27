El Gobierno de Jujuy refuerza el trabajo en territorio

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, visitó la ciudad de San Pedro de Jujuy para concretar reuniones y recorrer el matadero municipal.

En el marco de la agenda territorial que impulsa el Gobierno de Jujuy, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, visitó la ciudad de San Pedro de Jujuy junto a su gabinete ministerial, donde mantuvo reuniones con emprendedores, productores locales y funcionarios municipales, además de recorrer el matadero municipal.

Durante la jornada, el ministro destacó la importancia de mantener un contacto directo con el interior para conocer de primera mano la realidad productiva de cada localidad.

“Estas visitas que realizamos permanentemente nos permiten tomar contacto y medir la temperatura en territorio para poder ayudar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. Estamos atravesando un momento económico complejo, donde la actividad viene decayendo rápidamente, y lo que no queremos es que se nos caigan las actividades productivas que tenemos en cada región”, afirmó.

En ese sentido, valoró la reunión mantenida con autoridades municipales, que permitió avanzar en una agenda conjunta para dar respuesta a las demandas locales, así como el intercambio con el sector privado, al que definió como “un actor central en la generación de empleo y desarrollo”.

El Gobierno de Jujuy impulsa la actividad ganadera

Como parte de la agenda, el ministro recorrió el matadero municipal para evaluar su funcionamiento y detectar necesidades de mejora con el objetivo de fortalecer la cadena ganadera.

“La actividad ganadera siempre fue estratégica para nosotros y hoy más que nunca, con el crecimiento de las exportaciones y la suba del precio de la carne, creemos que es un sector que se potencia día a día. Vamos a trabajar junto al municipio; vendrá el equipo técnico para evaluar qué hace falta y cómo podemos acompañar este proceso”, señaló.

Esta visita reafirma la decisión que tenemos desde el Gobierno de Jujuy de sostener una presencia activa en el territorio, acompañando al sector productivo con herramientas concretas para sostener la actividad, fortalecer la competitividad y cuidar el empleo en cada localidad.