Desarrollo Humano impulsó un taller sobre emociones y derechos en Punta Diamante

Acompañando el inicio de clases, se generó un espacio de contención desde una perspectiva integral, brindando herramientas, fortaleciendo el autoestima y la resolución de conflictos, en el marco de la protección integral de derechos de niños y niñas.

En el barrio Punta Diamante de San Salvador de Jujuy, niños y niñas participaron del taller “Las emociones en el regreso a clases”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con el objetivo de acompañar el inicio del ciclo lectivo desde una perspectiva integral, brindando herramientas para identificar, expresar y gestionar emociones en una etapa marcada por cambios y nuevos desafíos.

En la oportunidad estuvo presente la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, junto a funcionarios referentes del Centro Vecinal y equipo de Promoción de Derechos de la institución, quienes llevaron adelante dinámicas participativas, juegos grupales y espacios de reflexión adaptados a cada edad.

Se trabajaron emociones frecuentes en el regreso a clases como la alegría, la ansiedad, el entusiasmo y las preocupaciones, vinculándolas a situaciones que pueden presentarse en el ámbito escolar, familiar y social.

Además, se abordaron los derechos de la niñez a través de ejemplos cotidianos y dinámicas participativas, facilitando su comprensión. Se difundió la Línea 102 como un recurso accesible de escucha y orientación ante cualquier situación que requiera apoyo.

La jornada contó también con el acompañamiento de madres y padres, reforzando la corresponsabilidad en el cuidado y la protección integral de derechos. De esta manera desde la Secretaría destacaron la importancia de generar espacios comunitarios de contención que fortalezcan la autoestima, promuevan la comunicación asertiva y fomenten la resolución pacífica de conflictos, en el marco de la protección integral de derechos.