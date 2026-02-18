El Gobierno de Jujuy refuerza el trabajo conjunto en prevención y promoción de la salud escolar

Los ministros de Educación y Salud concretaron un encuentro para fortalecer la articulación entre áreas y consolidar una agenda conjunta.

Los ministros de Educación, Daniela Teseira, y de Salud, José Manzur, junto a sus equipos técnicos, mantuvieron una reunión de trabajo destinada a fortalecer la articulación interministerial en temas clave para el bienestar y desarrollo integral de la comunidad educativa.

Agenda conjunta por la salud escolar en Jujuy

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda conjunta que promueva acciones de prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar, así como la intervención oportuna frente a situaciones sanitarias que puedan surgir en las instituciones educativas, en colaboración con los equipos de salud provincial.

En ese marco, se evaluó la posibilidad de articular la presencia de agentes del sistema de salud dentro de las escuelas, con el fin de brindar acompañamiento técnico y atención directa en contextos que así lo requieran, sumado a la implementación de protocolos de actuación que permitan respuestas eficientes y en tiempo adecuado.

Asimismo, se planteó avanzar en programas de capacitación para el personal dependiente del Ministerio de Educación, dotándolo de herramientas vinculadas al abordaje de situaciones de salud y cuidados básicos, en línea con una política preventiva que favorezca la protección y el desarrollo de estudiantes y docentes.

Al concluir la reunión, el ministro Manzur destacó que fue “una instancia muy positiva, donde se están articulando acciones conjuntas, tanto en Educación como en Salud, poniendo el acento en la prevención y en llegar en tiempo y forma ante las necesidades que se puedan presentar en las escuelas”, subrayando el compromiso de ambos ministerios en profundizar la cooperación institucional.