Desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

La actriz recordó a Leandro Sosa, que murió en México en 2001 en un accidente automovilístico. Las reacciones ante su conmovedor posteo.

Marta González compartió un mensaje emotivo al cumplirse 25 años de la muerte de su hijo Leandro. En la publicación, difundida a través de sus redes sociales, la actriz abordó el dolor persistente desde la tragedia y la fortaleza que halla en el recuerdo de su hijo, fallecido en un accidente automovilístico en México en 2001.

El texto, que rápidamente cosechó muestras de apoyo por parte de seguidores y público, abrió espacio para reflexiones sobre la fe y la posibilidad de reencontrarse con quienes ya no están. González se dirigió directamente a Leandro y expresó: “Te saludo porque sé que vivís, si creyera en la muerte no podría estar viva”. A lo largo de su mensaje, la actriz recordó las dos décadas y media de ausencia y cuánto extraña el abrazo y el aliento de su hijo.

“Espero que te lleguen estas palabras, 25 años sin vos es mucho tiempo por eso siento qué sos vos que me da fuerza! Muchas veces necesito tu abrazo fuerte, tu ‘dale mami no llores’, es muy difícil este momento! Te amo hasta donde estés ida y vuelta, ¿te acordas que se los decía a vos y a tu hermana? Todos los que te conocieron me saludan, ¡dejaste tanto amor! Te necesito por la fuerza de tu abrazo».

Entre los recuerdos, González hizo especial mención a su hija, a quien describió como un pilar fundamental en su vida cotidiana: “Tu hermana se ha convertido en mi madre, me cuida, me reta, me acompaña. ¡¡Muchas veces pienso qué es mucho para ella!!”.

El final del mensaje fue desgarrador. La actriz, que desde hace años le da una dura lucha al cáncer, escribió: “Ya queda poco para que estemos juntos Lean decía mi corazón ♥️ te amo”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos mensajes de seguidores expresaron cariño y admiración. Entre las muestras de acompañamiento, sobresalió el aliento colectivo: “Abrazo Marta, debe estar muy orgulloso de vos y tu lucha”, plasmó una persona. Otro mensaje rememoró la jornada de la tragedia: “Todavía tengo vivo el día que anunciaron el fallecimiento de tu hijo y creo que a la distancia te abracé”. Los comentarios también subrayaron el valor de la actriz: “Quédate acá un tiempo largo más, tu hija también te necesita”.

El ánimo y la resiliencia de González fueron resaltados con expresiones como “Mujer valiente” y “Te abrazo tanto”, acompañadas por mensajes de esperanza e ideas sobre la permanencia de los hijos en la memoria familiar.

En una entrevista reciente, González profundizó sus reflexiones sobre la muerte, la fe y el reencuentro con sus seres queridos. La actriz aseguró: “No le tengo miedo a la muerte”. Luego reafirmó su convicción: “Tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que quiero”. En esta misma conversación, explicó el sentido de continuidad que experimenta y la influencia de sus creencias en el proceso de duelo.

La actriz también relató los desafíos de su salud. Reveló detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama y las dificultades asociadas a los tratamientos: “Le pedí a mi oncóloga que me cambie la quimio que me daban en vena, que me hizo, por otra parte, muy bien. Pero sufría mucho porque ya no tengo venas. Las tengo muy finitas”. A sus 81 años, González recordó su participación constante en campañas de donación de sangre, pese a los efectos secundarios de los tratamientos.

El recuerdo de la tragedia vuelve, cada aniversario, con fuerza. El 17 de febrero de 2001, Leandro, de 29 años, perdió la vida junto a su pareja Gabriela Bruno en la denominada Autopista del Sol, la carretera 95 de México. El vehículo donde viajaban se estrelló contra un muro de concreto y volcó a la altura del kilómetro 342, truncando el destino de ambos jóvenes.

La repercusión para González fue devastadora. Sumida en una profunda depresión, atravesó un intento de suicidio del que fue rescatada por una amiga y tres sacerdotes. Ese episodio marcó el inicio de un proceso de duelo y reconstrucción personal en el que el acompañamiento familiar y social resultó determinante.

Las adversidades se acumularon en los años siguientes. González enfrentó tres diagnósticos de cáncer de mama y un accidente cerebrovascular, además de la muerte de su hermano Gerardo en 2020. El primer cáncer coincidió con el viaje de Leandro a México; el segundo fue detectado seis meses después del accidente, y el tercero derivó en una mastectomía. Actualmente, la actriz continúa bajo tratamiento oncológico, con pronóstico de varios años más.

A pesar de los golpes, González logró recomponer su vida. Su regreso al trabajo adquirió un rol esencial: su participación en obras teatrales, especialmente “Brujas” junto a Nora Cárpena, fue clave para recuperar el sentido y compartir experiencias de esperanza en el escenario.

El testimonio de González sirve de inspiración para quienes atraviesan el duelo, la enfermedad y la pérdida. Su convicción sobre un futuro reencuentro con sus seres queridos sigue siendo el motor que da sentido a su espera, iluminando su camino con la esperanza viva de que la distancia es solo temporal.

