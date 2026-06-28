El Gobierno de Jujuy consolida el trabajo articulado con clubes y escuelas deportivas barriales

A través de un trabajo conjunto con instituciones deportivas de la capital y el interior, la provincia impulsa políticas de acompañamiento que fortalecen el desarrollo del deporte como herramienta de inclusión, formación y contención social.

El deporte constituye una herramienta fundamental para promover valores, fortalecer hábitos saludables y generar espacios de contención para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. En ese marco, y por impulso del gobernador Carlos Sadir, el Gobierno de Jujuy continúa desarrollando acciones conjuntas con clubes e instituciones deportivas de toda la provincia.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte en todo el territorio provincial, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo lleva adelante una agenda de trabajo junto a clubes y escuelas deportivas de San Salvador de Jujuy y del interior.

Acompañado por el secretario de Deportes, Leandro Calvetti, el ministro Normando Álvarez García recorrió distintas escuelas de fútbol infantil de Alto Comedero para dialogar con profesores, dirigentes y familias, relevar necesidades y avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan el trabajo que realizan diariamente.

Durante la recorrida visitó la Escuela Real Sociedad, con más de 30 años de trayectoria; la Escuela Brochitas, fundada por el ex futbolista «Brocha» Jurado y que recientemente cumplió 26 años de vida institucional; la Fundación Valencia, Fundación El Milagro, Deportivo El Cruce, la Escuela de Fútbol Infantil La 14 de las 14 Hectáreas, Club Comercio y la Escuela Olimpia.

«Es fundamental el trabajo que realizan los profesores de cada una de estas instituciones. Con compromiso y dedicación generan espacios de contención para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan practicar deporte y crecer en un ambiente saludable», destacó Álvarez García.

Asimismo, remarcó que el deporte representa una herramienta clave para la prevención de las adicciones y la promoción de valores. «Como nos plantea permanentemente el gobernador Carlos Sadir, el deporte es una política pública fundamental porque forma, disciplina e integra, generando oportunidades para nuestros jóvenes», afirmó.

En el marco de la visita también se entregaron kits deportivos y se avanzó en el relevamiento de otras necesidades planteadas por las instituciones. El ministro destacó el trabajo territorial que llevan adelante Yanina Canavire, San Roque Lucas y los equipos de trabajo, además del acompañamiento permanente de las familias.

Trabajo conjunto en el interior

Las acciones también se desarrollan en clubes e instituciones deportivas del interior de la provincia. En ese sentido, Álvarez García señaló que se realizaron recorridos por Yuto, Calilegua, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro y La Esperanza, con el propósito de planificar acciones articuladas que permitan fortalecer el deporte en cada localidad.

Asimismo, indicó que se concretó la entrega de subsidios a distintas instituciones, en el marco de convenios firmados con el Gobierno provincial, correspondientes a la primera cuota de un esquema de asistencia que continuará hasta fin de año.

Finalmente, el ministro destacó que el Gobierno provincial mantiene una agenda permanente de acompañamiento al deporte, impulsando tanto el fortalecimiento de los clubes como la realización de eventos de relevancia nacional e internacional, entre ellos el ATP de tenis, el Test Match de Los Pumas, el Ironman previsto para el próximo año y programas como Juegos FORJA y Desafío TTT, consolidando al deporte como una política pública estratégica para el desarrollo social de la provincia.