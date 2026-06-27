Congo lo dio vuelta, venció a Uzbekistán y se metió en 16avos de final

El conjunto africano ganó por 3-1 con goles de Yoanne Wissa, en dos oportunidades y Mayele.

La Republica del Congo venció a Uzbekistán en el cierre del grupo K por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo y avanzó a 16avos de final.

El partido jugado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta terminó 3-1 para los africanos gracias a los goles de Yoanne Wissa y de Mayele. Había anotado Eldor Shomurodov para el equipo uzbeko.

Por el mismo grupo, Colombia y Portugal empataron y los latinos avanzaron como punteros en el grupo K.

El combinado del país asiático se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo, a través de delantero Eldor Shomurodov.

La selección del país africano llegó a la igualdad a través de Yoane Wissa, quien convirtió desde el punto del penal.

El delantero Fiston Mayele anotó el 2-1 a los 33 minutos del segundo tiempo.

(Cadena3)