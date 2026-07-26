El Gobierno de Jujuy cerró con éxito la primera edición de la Copa Jujuy Energía Viva de Golf

El certamen impulsado por el Gobierno de Jujuy reunió a 70 golfistas de la provincia y la región. La definición se disputó en el Palpalá Golf Tenis Club y clasificó a los ganadores de cada categoría al Regional.

La primera edición de la Copa Jujuy Energía Viva de Golf culminó con éxito en las instalaciones del Palpalá Golf Tenis Club, donde se disputó la jornada final del certamen organizado por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

La competencia reunió a 70 jugadores y se desarrolló sobre un total de 36 hoyos, distribuidos en dos jornadas: la primera en el Golf Club La Esperanza y la definición en el Palpalá Golf Tenis Club. El campeón de la competencia fue Juan Manuel Soler.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañado por el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el coordinador provincial de la Copa Jujuy Energía Viva, Pedro Ruiz; y el diputado provincial Mario Lobo.

Fortalecer el deporte

Durante el acto, Álvarez García destacó el trabajo articulado entre el Gobierno y las instituciones deportivas de la provincia. «Es un impulso constante que realiza el gobernador Carlos Sadir junto a las asociaciones, federaciones y clubes para fortalecer el deporte en todo el territorio provincial», expresó.

Asimismo, celebró la incorporación del golf al certamen provincial y el acompañamiento de los deportistas. «Estamos muy contentos de cerrar una nueva disciplina dentro de la Copa Jujuy. Es la primera edición y contamos con la participación de 70 jugadores, lo que marca el compromiso de volver a realizarla la próxima temporada», afirmó.

El ministro también resaltó el nivel de los escenarios donde se disputó la competencia. «Tenemos dos campos que están entre los mejores del país gracias al trabajo permanente que realizan ambas instituciones. Esto nos permite planificar, junto a sus escuelas de golf, el crecimiento de una disciplina que cada vez suma más adeptos», señaló.

Además, anticipó que el Gobierno continuará acompañando las actividades de los clubes de la provincia. En ese sentido, indicó que el Golf Club La Esperanza ya trabaja en la organización del tradicional Torneo Copa Guillermo Ortega, que contará nuevamente con el respaldo del Ejecutivo provincial.

Los ganadores de cada categoría obtuvieron la clasificación a la final regional, que se disputará en la provincia de Santiago del Estero.

Por su parte, el campeón del certamen, Juan Manuel Soler, valoró el acompañamiento del Gobierno al desarrollo del golf. «Es muy importante que la provincia apoye este deporte y promueva el crecimiento de todas las disciplinas. Las dos jornadas fueron un éxito y tuvimos una gran convocatoria de jugadores de Jujuy, Salta y Tucumán», expresó.

Finalmente, sostuvo que el trabajo conjunto entre el Estado y los clubes resulta fundamental para seguir impulsando el crecimiento del golf en la provincia.