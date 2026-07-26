13 provincias aliadas a la Casa Rosada: Hay planes electorales y apoyos legislativos

En un radical cambio de postura, en el oficialismo destacan el trabajo de los gobernadores socios.

En un radical cambio de postura, el Gobierno da lugar a una vocación acuerdista ausente durante la primera etapa de la gestión y destaca el vínculo trazado con 13 provincias con las que proyecta alianzas a futuro.

Los acuerdos no se plantean solo en términos electorales, entre los que podría haber listas conjuntas y/o acuerdos de convivencia en los territorios, sino también en materia legislativa, una de las claves del oficialismo para la segunda mitad del año.

«Hay 13 gobernadores con problemas de plata, pero no es nada nuevo. ¿Por qué se acercan ahora y no antes? ¿No será que ven que las cosas no van mal?», se preguntó ante la agencia Noticias Argentinas un integrante de la mesa política.

En la enumeración detectan a Nequén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. También suman a la ecuación a la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien, en el armado libertario aseguran que los entendimientos electorales se darán «provincia por provincia», destacan el vínculo existente con los mandatarios provinciales que comparten algunos puntos del programa económico del presidente Javier Milei.

Para el segundo semestre los planes de la administración libertaria se dividen en tres: primero, consolidar la hoja de rutas de reformas diseñadas por el Ejecutivo; segundo, el puntapié inicial del período preelectoral rumbo a 2027, con el objetivo de conquistar otros cuatro años de gestión del libertario; y tercero, y no menos importante, hacer coincidir el punto dos con los entendimientos con los mandatarios provinciales.

En Balcarce 50 sostienen que, a diferencia de 2025, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tenía intenciones de potenciar el sello de La Libertad Avanza y el Gobierno, actualmente se muestran abiertos a cerrar acuerdos electorales conjuntos.

Estos podrían tener diversas formas: compartir listas, competir solo en el cuerpo legislativo o acordar términos de competencia pacíficas en función de cada territorio.

Los gobernadores de las provincias mencionadas dieron sobradas muestras de apoyo al Poder Ejecutivo, lo que convenció la voluntad de varios alfiles que rechazaron la posibilidad en las legislativas, y la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete facilitó el diálogo con el interior del país.

En la tarea también articula Karina Milei, quien visita los territorios y profundizará el desembarco en el interior rumbo a 2027.

Los libertarios parecen haber entendido que para garantizar la segunda mitad de la gestión no alcanza con la voluntad de avanzar con las reformas sino que necesita votos en el Congreso y aliados en las provincias.

El desafío será sostener la negociación legislativa y evitar anticipar el calendario electoral para que, los acuerdos que se construyen en nombre de la gobernabilidad, logren llegar a la discusión por las listas en 2027.

(Agencia NA)