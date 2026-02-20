El gobernador dirigirá su mensaje ante la Legislatura el 27 de febrero

La Legislatura de Jujuy llevó a cabo la Sesión Preparatoria con la presencia de 42 diputados, oportunidad en la cual se fijó el día 27 de febrero a las 17:00 como fecha y horario de la inauguración del 165º Período de Sesiones Ordinarias.

En la ocasión, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, concurrirá a la institución para dirigir su mensaje ante la Asamblea Legislativa, instancia en la que expondrá el balance de gestión y los lineamientos proyectados para el presente período.

La sesión dio inicio con el izamiento de las Banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, a cargo de los diputados Myriam Burgos y Kevin Ballesty.

En ese marco, fueron ratificados como vicepresidente 1º y 2º de la Cámara de Diputados los legisladores Mario Fiad y Martín Fellner, respectivamente. Asimismo, se determinó que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los días miércoles, jueves o viernes.

En cuanto a las presidencias e integrantes de las comisiones permanentes, se estableció que los bloques informarán lo acordado a la Secretaría Parlamentaria; del mismo modo se procederá con la integración de las salas Acusadora y Juzgadora.

