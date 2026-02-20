Capacitadores laborales podrán renovar sus documentaciones en la oficina de la SUCEPPI de San Pedro de Jujuy hasta el 6 de marzo

La Secretaría de Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (SUCEPPI) informó que los capacitadores laborales podrán realizar la actualización y renovación de su documentación hasta el próximo 6 de marzo en la oficina de San Pedro de Jujuy.

El responsable de la SUCEPPI en San Pedro, José Orellana, explicó que se está llevando adelante la recepción de documentación correspondiente a la actualización anual de datos. Entre los requisitos solicitados se encuentran la planilla prontuarial, carnet sanitario y el certificado de residencia expedido por la Policía.

Orellana indicó que el trámite puede realizarse en cualquiera de las oficinas habilitadas, como en San Salvador de Jujuy, El Carmen y Libertador General San Martín. No obstante, solicitó a los capacitadores de San Pedro y localidades cercanas que efectúen la gestión en la filial local para facilitar la organización administrativa.

La atención se realiza de 8:30 a 13 horas y, según precisó el funcionario, aún restan más de 100 capacitadores por completar la actualización. Advirtió que quienes no realicen el trámite dentro del plazo establecido podrán quedar suspendidos hasta regularizar su situación.