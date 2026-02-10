El Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2026 arranca oficialmente desde mañana con la Copa Argentina

Mañana, el conjunto jujeño, dirigido por Hernán Pellerano, se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta por la Copa Argentina.

El partido se jugará mañana y se espera un gran acompañamiento de la hinchada jujeña en el estadio. La gente está muy ilusionada y espera que el equipo les dé una alegría. La provincia de Salta también se sumará al festejo, ya que el partido se jugará en su territorio.

El técnico ya tiene confirmados a sus 11 titulares, aunque no se han dado a conocer oficialmente.

El «Polaco» Cristian Menéndez, jugador del equipo, habló sobre el partido y expresó su confianza en el equipo: «Sabemos que Central Córdoba tiene jugadores importantes y que está haciendo un buen torneo, pero nosotros tenemos que focalizarnos en lo que podemos hacer y tratar de hacer un buen partido».

«El torneo de Copa es algo importante para la provincia, después de tantos meses de receso, es bueno tener un cambio de técnico y tiempo para trabajar y conocer más. Desde el año pasado no estamos con él, así que fue una temporada un poco extensa, pero que nos sirvió mucho», agregó Menéndez.

Sobre el rival, Menéndez dijo que «Central Córdoba tiene jugadores de primera, con experiencia, y sabemos que va a ser un partido difícil. Pero nosotros tenemos que estar preparados y focalizarnos en lo que podemos hacer».

«Tenemos un plan de crisis, si la cosa no va bien, hay que saber que esto es matar o morir. Hay que ir viendo cómo decide el técnico en base al resultado y al tiempo que va de partido», concluyó Menéndez.

Menéndez también destacó la importancia de la Copa Argentina: «Es un torneo que nos da la oportunidad de jugar contra equipos de primera y de medirnos con los mejores. Es algo que nos hace crecer como equipo y como jugadores».

La expectativa es alta en Jujuy y en Salta, y mañana se sabrá si Gimnasia puede dar un paso importante en la Copa Argentina. El próximo desafío para el Lobo jujeño será el día 17, cuando reciba a Ferrocarril Midland en el Estadio 23 de Agosto.

Por Agustín Aguilera Aquino