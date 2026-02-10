Aumento de casos de chikungunya en Bolivia: Alerta en Santa Cruz tras un fallecido

Las autoridades sanitarias reportan un incremento de casos de chikungunya en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, donde se ha declarado alerta máxima por la muerte de un hombre de 80 años debido a la enfermedad.

Las autoridades de Salud de Bolivia anunciaron el aumento de los casos del virus chikungunya, con un foco principal en la región de Santa Cruz, la más densamente poblada del país andino. La situación se agrava con la declaración de alerta máxima tras el fallecimiento de un hombre de 80 años a causa de esta enfermedad.

Hasta la fecha, se han reportado un total de 1.534 casos de chikungunya en Bolivia, de los cuales 1.409 corresponden a Santa Cruz. La información fue confirmada por la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, Roxana Salamanca, quien destacó que el reciente deceso subraya la gravedad de la situación.

La funcionaria atribuyó el aumento en los casos a las altas temperaturas y las lluvias, que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir tanto el chikungunya como el dengue. En solo una semana, el número de contagios en Santa Cruz se ha duplicado, lo que llevó al jefe de Epidemiología de la Gobernación, Carlos Hurtado, a expresar su preocupación por la situación.

Las autoridades locales, ante el alarmante incremento, han implementado la máxima alerta, lo que les permite intensificar las campañas de destrucción de criaderos de mosquitos y realizar fumigaciones en áreas afectadas. Según Hurtado, actualmente hay seis pacientes en terapia intensiva, entre ellos dos neonatos que presentan complicaciones severas. «Estamos muy preocupados. Hay una alta transmisión por chikungunya», manifestó.

Las autoridades de salud han instado a la población a evitar la acumulación de agua en recipientes, un factor clave en la reproducción de mosquitos. Los síntomas del chikungunya incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y muscular, que se manifiestan entre tres a siete días después de la picadura de un mosquito infectado. Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad puede complicarse y resultar fatal.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2025 Bolivia registró 5.372 casos de chikungunya y cuatro muertes a causa de esta enfermedad, lo que refleja la importancia de las medidas preventivas y la atención médica oportuna.

(Cadena3)