El futuro de la «humanidad» depende de proteger un océano cada vez más estresado

El océano desempeña un papel fundamental en el equilibrio ambiental, climático y económico del planeta. Sin embargo, enfrenta presiones crecientes derivadas de las actividades humanas y del cambio climático. La Evaluación Mundial de los Océanos destaca la urgencia de adoptar medidas coordinadas para garantizar su conservación.

El océano cubre más del 70% del planeta y regula el clima, sostiene la biodiversidad y apoya economías y culturas en todo el mundo. Es la base de la vida en la Tierra.

Sin embargo, ha estado bajo presión durante algún tiempo y, de cara al futuro, enfrenta múltiples amenazas que no solo ponen gravemente en peligro su salud futura, sino también el futuro de la propia humanidad.

Unos 550 expertos de 86 países han pasado casi cinco años compilando una evaluación de 1600 páginas que detalla los desafíos que enfrenta el océano. Esta guía científica proporciona el conocimiento que la humanidad necesita para proteger y sostener el planeta.

Se llama la Evaluación Mundial de los Océanos, y esto es lo que revelan esas 1600 páginas.

El océano importa a todos, en todas partes

• El océano da forma a la vida diaria de todos, incluso si no viven en zonas costeras

• Estabiliza el clima al absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, así como los gases de efecto invernadero perjudiciales. Sin su efecto de enfriamiento, pueden esperarse fenómenos meteorológicos más extremos que amenazarán los sistemas alimentarios, las cadenas de suministro y los mercados de seguros

• Sirve como suministro de alimentos. Cuando las poblaciones de peces colapsan o las cadenas de suministro se rompen debido a los impactos climáticos o a la pesca ilegal, los precios aumentan, no solo para los productos del mar, sino para muchos alimentos que dependen del comercio global y de las economías costeras

• Proporciona beneficios para la salud mental y física, medicamentos y una proporción significativa del oxígeno respirable

• El océano sostiene billones de dólares en comercio global, turismo y empleos

El océano está bajo un estrés que se intensifica

Los seres humanos están remodelando los ecosistemas marinos. La población mundial alcanzó los 8200 millones en 2024, con el 37% de esas personas viviendo dentro de los 100 km de la costa.

Inevitablemente, esto ha concentrado la actividad humana y económica en zonas costeras vulnerables, aumentando la extracción de recursos naturales, la expansión de infraestructura, la descarga de residuos y la degradación del hábitat.

Al mismo tiempo, el desarrollo mar adentro se está intensificando, con parques eólicos, infraestructura petrolera en aguas profundas y la expansión de cables y tuberías submarinas alterando hábitats más alejados de la costa.

El cambio climático está transformando las condiciones

Los datos relacionados con el calentamiento oceánico y el aumento del nivel del mar son dramáticos.

• La tasa de aumento del nivel del mar, debido al derretimiento de los casquetes polares y a la expansión del agua impulsada por la temperatura, se ha duplicado, pasando de hasta 1,9 mm/año antes de 2015 a 4,3 mm/año en 2023

• Las temperaturas del Ártico están aumentando cuatro veces más rápido que el promedio global

• Las zonas hipóxicas (o muertas), donde los niveles de oxígeno son tan bajos que la mayor parte de la vida marina no puede sobrevivir, ahora abarcan 4,5 millones de km²

• El 16% del aumento total de las temperaturas oceánicas desde 1955 ha ocurrido después de 2018

La biodiversidad está disminuyendo en casi todos los hábitats marinos

La vida marina está bajo un estrés severo, reflejado en la disminución aproximada del 80% de los arrecifes de coral del Caribe desde la década de 1970. El 90% de los arrecifes de coral globales puede desaparecer si el calentamiento supera los 1,5 °C por encima de los niveles industriales.

Los ecosistemas costeros críticos, como los manglares y las praderas marinas, continúan reduciéndose.

Las especies, desde el plancton hasta los mamíferos marinos, están desplazándose hacia los polos Norte y Sur a medida que aumentan las temperaturas, mientras que las especies no indígenas se están propagando más fácilmente bajo condiciones ambientales alteradas.

La contaminación está extendida y aumentando

La contaminación marina se está intensificando.

Cada año, 52 millones de toneladas de residuos plásticos ingresan al océano, contribuyendo a un estimado de 24 billones de partículas de microplásticos, que ahora se sabe afectan a más de 4000 especies marinas.

La contaminación química también está aumentando, con más de 4000 compuestos farmacéuticos y de cuidado personal detectados en aguas marinas.

¿La buena noticia?

Algunos contaminantes persistentes del pasado, como el mercurio, han disminuido en unas pocas regiones.

Los sistemas alimentarios oceánicos están amenazados

Los sistemas alimentarios marinos son una fuente vital de nutrición y medios de vida, proporcionando el 20% de la proteína animal consumida por los seres humanos a nivel mundial.

La acuicultura marina continúa expandiéndose y se ha convertido en una industria global de 90.000 millones de dólares. Además, 121 millones de personas participan en la pesca recreativa marina, contribuyendo a las economías locales y al bienestar.

Sin embargo, la estabilidad de estos sistemas está cada vez más en riesgo:

• El 37% de las poblaciones de peces estaban sobreexplotadas en 2021

• La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada extrae un estimado de ocho a 14 millones de toneladas anualmente, generando entre 9000 y 17000 millones de dólares en ingresos ilícitos

• Los brotes de enfermedades, la contaminación y el estrés climático continúan desafiando la sostenibilidad a largo plazo de la acuicultura marina y de las pesquerías

La economía oceánica es grande, pero aún no es sostenible

La economía oceánica está valorada en 1,5 billones de dólares por año y se proyecta que supere los tres billones de dólares para 2030.

El turismo costero y marino sostiene 174 millones de empleos.

Se están realizando esfuerzos para comprender los impactos continuos y la sostenibilidad de la producción de petróleo y gas mar adentro, así como del transporte marítimo, que transporta más del 80% del comercio mundial y contribuye a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Gobernanza y conocimiento

La cooperación internacional sobre la gobernanza oceánica está ganando impulso, pero los 57 tratados globales relacionados con la protección del océano están dando como resultado un enfoque fragmentado.

Lograr una economía oceánica sostenible requiere equidad y la inclusión prominente del conocimiento y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Sin ellas, la salud del océano, el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible y equitativo serán más difíciles de alcanzar.

Persisten grandes vacíos en el conocimiento oceánico, con solo el 27% del fondo marino cartografiado hasta 2025, dejando los ecosistemas de aguas profundas, los procesos biológicos y los impactos acumulativos pobremente comprendidos.

Las soluciones abundan

A pesar de las crecientes presiones, existen soluciones, incluidos enfoques basados en la naturaleza, reducción de emisiones y ampliación de la protección marina.

Sin embargo, incluso la restauración completa de los ecosistemas oceánicos contribuiría solo alrededor del 2% de los objetivos globales de mitigación climática, subrayando la necesidad de un cambio sistémico.

La próxima década es decisiva: sin una acción global rápida y coordinada, la salud del océano continuará deteriorándose, amenazando la estabilidad climática, la resiliencia de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, los medios de vida y el bienestar de miles de millones de personas.

(Naciones Unidas)