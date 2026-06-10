El Colegio de Abogados de Jujuy realiza la jornada «Participación Ciudadana en Proyectos Mineros. Normativa Minera»

La actividad se realizará este miércoles 10 de junio a las 17:30 horas, en el Salón Auditórium Hugo Reyes, ubicado en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, en calle Sarmiento N° 340, bajo modalidad presencial.

El Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy a través del Instituto de Derecho Minero, invita a matriculados a participar de la jornada denominada «Participación Ciudadana en Proyectos Mineros. Normativa Minera», un espacio de formación y análisis destinado a abordar aspectos fundamentales del marco normativo vigente y los mecanismos de participación ciudadana vinculados a la actividad minera.

La jornada contará con las exposiciones de la Dra. Andrea Soruco, asesora legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y la Dra. Cintia Cisneros, asesora legal de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la normativa minera y los procesos de participación ciudadana en proyectos vinculados al sector.

La propuesta tiene como objetivo promover el análisis jurídico y el intercambio de perspectivas sobre una temática de creciente relevancia para la provincia, favoreciendo la actualización profesional y el debate informado.

La participación es sin costo para matriculados. Las inscripciones se realizarán a través del formulario habilitado por la institución: https://forms.gle/ct2WvMFPS4nGYpLE8

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy se invita a toda la matrícula interesada a sumarse a esta actividad académica y de reflexión sobre los desafíos actuales en materia minera y participación ciudadana.