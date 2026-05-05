El Club de Emprendedores celebra 5 años con un concurso para impulsar proyectos locales

En el marco de su quinto aniversario, el Club de Emprendedores de San Salvador de Jujuy lanzó una convocatoria dirigida a emprendedores locales para participar del “Concurso de Pitch: Donde tu visión se convierte en capital”, una propuesta que busca visibilizar y fortalecer iniciativas innovadoras con impacto en el desarrollo y la identidad local. La inscripción es a través del siguiente formulario Google.

El certamen premiará a aquellos emprendimientos que se destaquen por presentar modelos de negocio creativos, con proyección y capacidad de crecimiento, apostando a consolidar el ecosistema emprendedor de la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó la importancia de esta iniciativa, “este concurso se enmarca en el en el quinto aniversario de nuestro Club de Emprendedores, que ha trabajado tanto con todos los emprendedores de San Salvador de Jujuy, e incluso, en algún momento también estuvimos haciendo asesoramiento dentro de lo que es el Gran Jujuy”.

Asimismo, explicó detalles del proceso, “este concurso, denominado Demo Day, va a cerrar inscripciones ahora el viernes 8 de mayo, y se va a llevar a cabo el viernes 22. La idea es convocar a todos aquellos emprendedores que ya tengan un avance, no de ideas, sino de emprendimientos que ya están trabajando, que tienen dentro de su política la innovación, la realización de cosas creativas, que llega a distintos públicos. Entonces, se van a evaluar distintos puntos focales dentro de cada emprendimiento”.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, brindó precisiones sobre los requisitos y etapas, “la inscripción es muy fácil, es a través de un formulario Google, donde pueden ingresar las distintas actividades que ellos realizan, que tienen que tener, por ejemplo, redes sociales, es un emprendimiento que ya tiene que estar consolidado, estamos pidiendo de que tenga monotributo, por ejemplo, que ya esté inscripto de alguna manera”.

En relación a la preparación de los participantes, agregó, “vamos a tener también una instancia de capacitación para aquellos que todavía no se están animando a poder ir y contar su modelo de negocio, ya que lo tienen que contar en 3 minutos. Vamos a tener una capacitación los días 11, 12 y 13 de mayo, en lo que es propuesta de valor, el pitch y venta: cómo hacer para pararse frente a un público y poder contarle y vender su emprendimiento”.

Además, remarcó el carácter abierto de la propuesta, “todos los que se vayan inscribiendo van a poder estar presente en estas capacitaciones gratuitas con referentes del emprendedurismo y empresarios jujeños, así que va a ser muy bueno. Aquellos no lleguen a las instancias de semifinales y finales, de todas maneras, van a poder acudir a estas capacitaciones que vamos a tener”.

Sobre el cronograma, detalló, “también vamos a tener una capacitación acerca del monotributo. El 15 vamos a hacer un desayuno con todos los emprendedores que se hayan inscrito, ahí vamos a contarles quiénes son los 10 finalistas, y el día 22 personas de distintas organizaciones, empresas privadas, y también personas institucionales y no institucionales van a integrar este jurado ese día”.

Finalmente, Jurado anticipó el cierre del concurso, “el 22 vamos a tener 10 Demo Day, en ese en ese día se va a elegir al ganador, y este ganador, recibirá un premio tangible, que es una suma de dinero, que servirá para llevar adelante esa necesidad que tiene, es una ayuda como para seguir escalando en los emprendimientos”.

Agenda – Cumpleaños del Club de Emprendedores (mayo 2026):

-Lunes 11: Taller de Propuesta de Valor | Leo Villanueva

-Martes 12: Taller de Pitch | Seba Mealla

-Miércoles 13: Taller de Ventas | Agustina Halusch

-Viernes 15: Desayuno y anuncio de los 10 finalistas para el Demo Day

-Sábado 16: Quinto Aniversario del Patio Emprendedor Sostenible (16:00 a 22:00)

-Domingo 17: Patio Emprendedor

-Jueves 21: Evento Socios Estratégicos

-Viernes 22: Demo Day Final

-Sábado 23: Patio Emprendedor

-Domingo 24: Patio Emprendedor

Las bases, condiciones y más información sobre la convocatoria se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1l1e6UpzR2HYU0aAgJPEmhVP2pL_VZOQklL_SdOB8tcI/edit?tab=t.0