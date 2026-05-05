Avanza en Jujuy la vacunación a embarazadas frente a Virus Sincicial Respiratorio

La vacuna gratuita se aplica entre las semanas 32 y 36 gestación para reforzar la protección ante patologías respiratorias como neumonía. La dosis brinda inmunidad al bebé hasta los 6 meses de edad.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa en toda la provincia con la vacunación exclusiva para embarazadas con la dosis frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La campaña iniciada en el mes de enero suma a la fecha una cobertura del 47,9% de la población objetivo, superando ampliamente el alcance de los lineamientos nacionales que establecen una cobertura esperada del 32,2%.

La dosis frente al VSR está indicada en embarazadas entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, brindando protección frente a patologías respiratorias que pueden ser de gran complejidad como la neumonía o la bronquiolitis y extendiendo anticuerpos al bebé hasta los 6 meses de edad.

Para la vacunación ante VSR, la persona debe concurrir con DNI y certificación del periodo de gestación a cualquier vacunatorio de la provincia, recordando que la dosis se aplica a embarazadas con seguimiento tanto desde el sistema público como desde el sector privado.

La campaña apunta a reforzar la prevención mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupación en salas de internación general y en terapias intensivas pediátricas y neonatales.

La vacuna frente al VSR fue incorporada al Calendario Nacional en 2023; es obligatoria, gratuita y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la inoculación.

El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes.

¿Cuáles son las vacunas indicadas durante el embarazo?

• Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

• COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

• Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación

• Virus Sincicial Respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 días de gestación