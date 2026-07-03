El camión de «Carne Popular» llegará este sábado al Mercado Regional de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, anunció que este sábado, desde las 9, estará presente el camión de “Carne Popular” en el predio del Mercado Regional, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en el acceso norte de la ciudad.

El programa social, que llega a la ciudad a través de la Dirección de Producción, permanecerá durante toda la jornada ofreciendo importantes descuentos en distintos cortes de carne vacuna.

«Desde el municipio, a través de la gestión del intendente Julio Bravo, mantuvimos contacto con el equipo de ‘Carne Popular’ para que estén en nuestra ciudad. Es algo que ya veníamos trabajando porque entendemos que es una buena alternativa para todos en estos tiempos, en los que el precio de la carne está elevado», expresó Augusto Zambrano.

Asimismo, señaló que se trata de «una propuesta que esperamos se pueda repetir, porque debe ser bien aprovechada tanto por los vecinos como por los comercios que se dedican a la comercialización de carne».

El funcionario destacó que no habrá límite de compra para quienes deseen acceder a la propuesta. «Si quieren llevar uno o dos kilos de carne, o bien cinco o seis, no hay un requisito determinado», agregó el titular del área de Producción de la comuna sampedreña.

Zambrano también agradeció «al directorio del Mercado Regional por permitirnos instalar el camión en ese sector, ya que, por el espacio físico, era un lugar ideal. Además, muchos vecinos concurren allí para comprar verduras y otros productos».

Finalmente, indicó que la llegada del camión «es una alternativa económica para acceder a distintos cortes de carne. La atención comenzará a partir de las 9 y ya estamos preparando todo el equipamiento. Vamos a colaborar para que los vecinos puedan acercarse, conocer las propuestas y aprovechar estos precios», concluyó Augusto Zambrano.