El Café Literario “Letras Libres” vuelve al Cine Teatro Select con una nueva edición

El Cine Teatro Municipal Select será escenario de una nueva edición del Café Literario “Letras Libres”, que se realizará este jueves 2 de julio, a partir de las 19 horas, con la participación de escritores, poetas, lectores y público en general.

La propuesta, organizada por el Grupo Literario y Cultural Letras Libres, invita a compartir un espacio de encuentro y diálogo en torno a la literatura, en un ambiente cálido y distendido acompañado por un café. La actividad está destinada a todas las personas que disfrutan de la lectura, la escritura y el intercambio de experiencias culturales.

Desde la organización extendieron la invitación a escritores, lectores, narradores y a quienes disfrutan de las novelas, la poesía y los cuentos, para participar de esta reunión literaria que tendrá lugar en el Cine Teatro Municipal Select, con entrada libre y gratuita.

El ciclo “Letras Libres” nació en 2012 por iniciativa del Grupo Literario y Cultural Letras Libres de San Salvador de Jujuy. Coordinado por la licenciada Verónica Gutiérrez, el espacio surgió con el objetivo de reunir a escritores y lectores, promoviendo el intercambio de ideas y la difusión de la producción literaria local.

Desde su creación, el grupo ha desarrollado diversas actividades culturales, entre ellas su tradicional ciclo de cafés literarios, consolidándose como un espacio de referencia para los amantes de las letras en la ciudad.