El Ballet Juventud Prolongada viaja a Brasil y representará a Jujuy en un encuentro internacional

Con renovadas expectativas y tras haber sido distinguido con el premio Martín Fierro, el Ballet Municipal Juventud Prolongada partió rumbo a la ciudad brasileña de Canasvieiras, en Florianópolis, donde participará de un Encuentro Latinoamericano de Danzas.

La delegación está integrada por 45 bailarines —en su mayoría adultos mayores— provenientes de distintos barrios de la capital jujeña y de localidades como Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Ledesma y El Carmen. Con entusiasmo y compromiso, el grupo buscará representar a la región con propuestas coreográficas que rescatan la identidad cultural de la zona “coya”, las bordadoras de Caspalá y el carnaval de la Quebrada y la Puna.

Encabezados por su director, Gustavo Aybar, los artistas compartirán escenario y competirán con delegaciones de Perú, Paraguay, Panamá, México, Brasil y otros países de Latinoamérica.

Antes de partir, Aybar destacó, “estamos viajando a Canasvieiras gracias al logro obtenido con el Martín Fierro, lo que nos permitió representar a la Argentina. Es un orgullo, más allá de representar al país, poder difundir nuestras coreografías y promocionar la provincia”.

Asimismo, subrayó el trabajo previo realizado, “hubo muchos ensayos para llevar una propuesta digna de los jujeños. No presentamos tango ni danzas gauchas, sino expresiones propias de nuestra región, como la cultura coya, las bordadoras de Caspalá y el carnaval humahuaqueño”.

El director también puso en valor el esfuerzo colectivo que hizo posible el viaje, “tabajamos como hormiguitas, organizando peñas y rifas, aunque no logramos cubrir todos los costos. Por eso, agradecemos la importante ayuda del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl ‘Chuli’ Jorge, y el aporte del transporte por parte de la Casa de Jujuy en Buenos Aires”.

Finalmente, adelantó que la delegación regresará el 8 de mayo, “estamos muy felices. Los bailarines han trabajado y ensayado muchísimo. Representar a la provincia siempre es un honor y un orgullo”.

Cabe recordar que el Ballet Municipal de la Juventud Prolongada fue distinguido con el Premio Martín Fierro en el rubro Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas, reconocimiento que resalta su excelencia artística y lo posiciona como uno de los principales referentes de la danza folklórica a nivel nacional.

La gala de premiación, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizó el pasado 7 de diciembre en el Golden Center Eventos de la Ciudad de Buenos Aires, reuniendo a destacadas figuras del ámbito artístico.

Fundado en 1999 durante la gestión del entonces intendente Hugo Cid Conde, y bajo la dirección artística del profesor Gustavo Aybar, el ballet se consolidó como un emblema de la cultura jujeña, llevando las danzas tradicionales a escenarios de todo el país.