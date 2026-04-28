Barrio Malvinas: Policías de Caballería detuvo a un sujeto que vendía marihuana en la zona de las 820 Viviendas

Efectivos del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 1, detuvieron este lunes por la noche a un hombre de 26 años que transportaba estupefacientes en la vía pública del barrio Malvinas.

El operativo se inició alrededor de las 19:45 horas, luego de que vecinos de las 820 Viviendas alertaran a la patrulla sobre dos sujetos que merodeaban las peatonales 38 y 39 en actitud sospechosa y aparentemente comercializando sustancias prohibidas.

​Tras un rápido rastrillaje por el sector, el personal policial interceptó a los sospechosos en la calle Alférez Sobral, justo detrás de la Escuela Pablo Arroyo y el Centro de Salud local.

Al realizar el palpado preventivo, los efectivos hallaron entre las prendas de uno de ellos un envoltorio con una sustancia vegetal, lo que motivó la inmediata intervención del personal de Narcotráfico.

​Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso de 20 gramos. Además, el sujeto llevaba consigo más de $ 30.000 en efectivo, presuntamente producto de las ventas.

Por disposición del ayudante fiscal Dr. Barconte, el joven fue trasladado a la Dirección de Narcotráfico, mientras que su acompañante recuperó la libertad en el lugar tras ser identificado.